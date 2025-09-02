Call of Duty : Activision et Paramount confirment l’adaptation en film live-action

La grosse fuite hier du journaliste Matthew Bellony a sans doute accéléré le calendrier de l’annonce officielle : Activision et Paramount.viennent de confirmer dans un communiqué commun que Call of Duty est bien en cours d’adaptation en film live-action. « Les deux entreprises s’engagent à honorer la riche narration et le style distinctif de la marque » promettent les deux géants américains. Sachant que Paramount se charge de la production, de la réalisation et de la distribution de ce long métrage, on peut sans peine imaginer qu’Activision interviendra principalement en tant que conseil, afin d’éviter justement que le projet ne s’éloigne trop du matériau ludique d’origine.

Cette confirmation apparait aussi comme une revanche pour Activision, l’éditeur ayant planché sur un projet d’adaptation de la franchise « Call of » il y a plusieurs années de cela. Rien n’a encore filtré sur les détails de cette adaptation, ce qui semble plus que logique alors que le projet n’est même pas encore rentré dans sa phase de préproduction. Une chose est sûre : il y aura matière à faire tant la franchise a diversifié, littéralement, ses champs d’actions et de batailles, de la seconde guerre mondiale en passant par à peu près tous les conflits modernes. Espérons que le résultat sera à la hauteur de la franchise, sachant que la plupart des films récents tirés de jeux vidéo n’ont pas particulièrement brillé par leur qualité, à l’instar du très oubliable Minecraft: The Movie.