Call of Duty: Warzone Mobile ferme progressivement ses portes

Moins d’un an après son lancement sur smartphones et tablettes, Call of Duty: Warzone Mobile va être retiré de l’App Store sur iOS et du Google Play Store sur Android. Activision, l’éditeur du titre, a annoncé cette décision via un message sur les réseaux sociaux, expliquant que le jeu n’a pas répondu aux attentes.

Une aventure écourtée malgré un départ prometteur

Lancé en mars 2024, Call of Duty: Warzone Mobile avait pourtant démarré en force, avec plus de 50 millions de pré-inscriptions et 1,4 million de dollars générés en seulement quatre jours. Mais ce succès initial n’a pas perduré. « Après mûre réflexion, nous avons décidé de réduire l’ampleur du jeu », a indiqué Activision. « Bien que nous soyons fiers d’avoir porté Call of Duty: Warzone sur mobile de manière authentique, il n’a malheureusement pas répondu à nos attentes auprès des joueurs mobiles, contrairement à son succès sur PC et consoles ».

Le jeu va progressivement disparaître de l’App Store et du Google Play Store. Les serveurs resteront toutefois actifs et la progression avec les versions consoles et PC demeurera fonctionnelle. En revanche, les fonctionnalités sociales seront désactivées et les achats des points Call of Duty avec de l’argent réel ne sont plus possibles.

Un virage vers Call of Duty: Mobile

Activision encourage désormais les joueurs à se tourner vers Call of Duty: Mobile, un titre qui connaît un succès bien plus soutenu. « Nous savons que cette nouvelle peut décevoir et nous apprécions sincèrement le soutien, la passion, les retours et l’engagement de notre communauté », a déclaré l’éditeur. Pour adoucir la transition, des incitations spéciales attendent les joueurs de Warzone Mobile dans Call of Duty: Mobile, disponible gratuitement.

Ce retrait rapide illustre les défis auxquels font face les éditeurs pour captiver durablement les joueurs mobiles, un public souvent exigeant et volatile. Alors que Call of Duty: Warzone Mobile s’éteint progressivement, Activision mise sur ses autres titres pour maintenir l’élan de la franchise sur smartphones.