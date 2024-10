Call of Duty : Black Ops 6 est disponible à la vente et dans le Game Pass

« Alors que la guerre du Golfe est sous les feux de la rampe mondiale, une force clandestine obscure a infiltré les plus hauts niveaux de la CIA, qualifiant de traîtres tous ceux qui résistent. Exilés de leur agence et de leur pays qui les saluaient autrefois comme des héros, le vétéran des Black Ops, Frank Woods et son équipe, se retrouvent traqués par la machine militaire qui les a créés. » Voilà le pitch de ce qui est forcément l’un des plus gros évènements vidéoludiques de l’année : Call of Duty : Black Ops 6 est disponible à la vente sur consoles PlayStation et Xbox, sur PC ainsi que dans le Game Pass Ultimate.



Le jeu comprend un mode campagne (que l’on espère mieux troussé que celui du précédent volet), un mode multijoueurs (avec 16 nouvelles cartes au lancement, dont 12 cartes standard 6v6 et 4 cartes de combat qui peuvent être jouées en 2v2 ou 6v6), et un mode Zombies par manches avec deux nouvelles cartes au lancement. Outre ces nouveautés attendues (mais bienvenues concernant le mode Zombies dès le lancement), Call of Duty : Black Ops 6 apporte aussi son lot de nouveautés de gameplay, à commencer par le mouvement multidirectionnel, qu’Activision présente avec humilité comme « le mouvement Call of Duty le plus fluide à ce jour ». Ce dernier consiste à enchaîner de manière transparente les manœuvres de combat dans n’importe quelle direction.$

Call of Duty : Black Ops 6 permettra t-il de faire enfin décoller les abonnements au Game Pass (vraiment un excellent service étrangement boudé par les joueurs) ? On ne pourra pas dire en tout cas que Microsoft ne se donne pas ici les moyens de ses ambitions.

Call of Duty : Black Ops 6 est disponible à la vente au prix indicatif de 69 euros, sur PC, sur Xbox Series, et sur PS5.