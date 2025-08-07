TENDANCES
Vérification d'âge : la Floride engage des poursuites contre plusieurs plateformes pornographiques
Internet

Vérification d’âge : la Floride engage des poursuites contre plusieurs plateformes pornographiques

7 Août. 2025 • 16:30
La Floride vient d’engager des poursuites judiciaires contre plusieurs plateformes pornographiques accusées de ne pas respecter la loi HB 3 en vigueur depuis janvier 2025. Cette nouvelle loi impose des vérifications strictes de l’âge des utilisateurs pour tout site diffusant du contenu jugé « nuisible aux mineurs », sites qui ont de plus l’obligation de bloquer l’accès aux moins de 18 ans. Le procureur général de Floride, James Uthmeier, vise notamment les sociétés derrière XVideos, XNXX, BangBros, Girls Gone Wild et le réseau publicitaire Traffic Factory, accusant ces sites d’exploiter la vulnérabilité des enfants et adolescents à des fins lucratives.

BangBros

Parallèlement à cette offensive contre les sites pour adultes, la loi HB 3 s’attaque aussi l’usage des réseaux sociaux par les adolescents. On notera toutefois qu’en juin dernier, un juge a temporairement suspendu certaines dispositions de la loi après une plainte déposée par des associations représentant les grandes plateformes numériques. Le procureur Uthmeier a depuis fait appel de cette décision auprès de la cour d’appel fédérale du onzième circuit, poursuivant ainsi sa volonté de renforcer une certaine forme de contrôles sur les contenus numériques accessibles aux mineurs.

