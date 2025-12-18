TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet La CAF encore piratée, les données de millions de Français ont fuité
Internet

La CAF encore piratée, les données de millions de Français ont fuité

18 Déc. 2025 • 9:51
2

Le groupe de hackers Indra a publié sur BreachForums une base de données massive de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) à la suite d’un piratage. Cette cyberattaque, revendiquée comme un « cadeau de Noël pour la France » par les pirates, expose les informations personnelles de millions d’allocataires.

CAF Logo

Nouvelle cyberattaque massive qui a visé la CAF

L’analyse du fichier mis en ligne révèle un croisement de données spécifique qui oriente les soupçons vers une faille du dispositif Pass’Sport. Celui-ci est en effet le seul à regrouper simultanément des bénéficiaires de la Mutualité sociale agricole (MSA), du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et de la CAF.

Bien que le fichier brut contienne 22 445 764 lignes d’informations, le nombre réel de victimes est inférieur en raison de nombreux doublons. Le chercheur en intelligence artificielle Anis Ayari, après nettoyage et traitement de la base, estime que 8,6 millions de personnes uniques sont concernées par cette fuite de données. Ce volume confirme l’ampleur critique de l’incident pour la protection de la vie privée en France.

Détail des données personnelles accessibles en ligne

Plusieurs chercheurs en cybersécurité ont examiné cette archive de plus de 15 Go et confirment la légitimité apparente des informations. Le fichier touche un large spectre de la population française, incluant des enfants, des parents et des étudiants.

Les éléments exfiltrés par les hackers permettent une identification précise des individus. On retrouve dans la base :

  • Noms
  • Prénoms
  • Coordonnées complètes (adresse postale, e-mail, numéro de téléphone)
  • Date de naissance
  • Numéros INE (pour les enfants ou personnes rattachées)
  • Matricules et identifiants CAF
  • Récidive contre les organismes sociaux

Les auteurs de cette attaque, identifiés comme le groupe Indra, sont déjà connus pour avoir ciblé le ministère de l’Intérieur. Ils affichent ici une volonté claire de marquer les esprits en diffusant ces éléments sensibles sur BreachForums, un forum prisé des pirates.

Cette intrusion s’ajoute à une série noire pour la sécurité des systèmes d’allocations. La CAF a déjà subi deux cyberattaques l’an dernier, lesquelles avaient abouti à la compromission des informations de plusieurs centaines de milliers d’allocataires.

En tout cas, l’année 2025 a représenté un nombre impressionnant de cyberattaques visant la France et ses entreprises. Pas plus tard qu’hier, SFR a annoncé avoir lui aussi fait l’objet d’un nouveau piratage avec un vol de données des clients.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Federation Française de Football FFF Logo Internet

La Fédération française de football (FFF) a été piratée avec un vol de données

France Travail Logo Internet

France Travail dément un piratage des données de 22 millions de Français

Adidas Boutique Internet

Adidas confirme une seconde fuite de données (piratage)

Clavier Touches Hack Lignes de Code Internet

Piratage du ministère de l’Intérieur : une importante fuite de données revendiquée

2 commentaires pour cet article :

  • Frileux(via l'app )
    18 Déc. 2025 • 10:24
    Avec tous les piratages depuis des années je me demande bien ce qui leur manque encore aux pirates… Il n’y a aucune solution sur pour protéger les donnés, il y aura toujours moyen de les exfiltrer. La biométrie est la seule à pouvoir prouver l’authenticité d’une personne.
  • mlkjhgfdsq(via l'app )
    18 Déc. 2025 • 13:18
    Fuite de données, données qui obligatoirement transmises pas les français et qui ne sont pas protégées et ce, sans aucun compte a rendre de la par du service public. C’est magnifique. Ces multiples fuites sont bien évidement volontaires, aucun organisme public ne peut étre incompétent a ce point là, c’est inconcevable.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Lemon shape exoplanet

James Webb : une exoplanète en forme de citron intrigue les astronomes

18 Déc. 2025 • 13:20
0 Science

L’Univers continue de surprendre les scientifiques… et nous autres pauvres mortels. Grâce au télescope spatial James Webb de la...

Horizon OS Meta Casque Jeu

Horizon OS : Meta met sur pause les casques VR tiers d’Asus et de Lenovo

18 Déc. 2025 • 12:05
0 Matériel

Meta revoit sa stratégie autour de la réalité virtuelle. Après avoir annoncé en 2024 l’ouverture de son...

Intelligence Artificielle

Amazon envisagerait d’investir 10 milliards de dollars dans OpenAI pour renforcer sa stratégie IA

18 Déc. 2025 • 10:45
0 Hors-Sujet

Amazon pourrait bientôt devenir l’un des nouveaux poids lourds… du capital d’OpenAI ! Selon plusieurs sources concordantes, le...

crucial x10

🔥 [Bon plan stockage] Les SSD externes Crucial X9 et X10 Pro chutent : 1 To dès 80 €, 2 To dès 133 €, 4 To dès 240 €

18 Déc. 2025 • 9:40
0 Promos

Entre la hausse de la demande liée à l’IA et les annonces récentes autour de Crucial, les « bons plans »...

LG Sound Suite Dolby Atmos FlexConnect H7

LG dévoile la première barre de son Dolby Atmos FlexConnect

18 Déc. 2025 • 9:27
0 Matériel

Juste avant le CES 2026, LG lève le voile sur sa nouvelle barre de son H7 et son écosystème audio modulaire Sound Suite. Cette...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article AAPL : Morgan Stanley fait exploser l’objectif de cours et promet une année 2026 décisive pour Apple

AAPL : Morgan Stanley fait exploser l’objectif de cours et promet une année 2026 décisive pour Apple

18 Dec. 2025 • 12:50

image de l'article Monsterverse : Apple TV annonce un spin-off de Monarch: Legacy of Monsters

Monsterverse : Apple TV annonce un spin-off de Monarch: Legacy of Monsters

18 Dec. 2025 • 11:25

image de l'article Apple travaille sur l’IA visuelle : des images 2D transformées en scènes 3D en une seconde

Apple travaille sur l’IA visuelle : des images 2D transformées en scènes 3D en une seconde

18 Dec. 2025 • 10:05

image de l'article Apple Music est maintenant disponible sur ChatGPT

Apple Music est maintenant disponible sur ChatGPT

18 Dec. 2025 • 8:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site