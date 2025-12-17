TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes SFR a encore été piraté avec un vol de données des clients
Actualité Mobiles et Tablettes

SFR a encore été piraté avec un vol de données des clients

17 Déc. 2025 • 16:00
2

Un nouveau piratage a visé SFR et les données des clients ont pu être collectées par les hackers. L’opérateur au logo rouge a prévenu ses clients avec un e-mail.

SFR Logo

SFR a fait l’objet d’une nouvelle cyberattaque

Ici, le piratage de SFR a visiblement uniquement concerné les clients fixes et non mobiles. Voici ce qu’indique l’opérateur dans son e-mail :

Nous souhaitons vous informer qu’un accès non autorisé a récemment affecté un outil informatique de SFR. Cet outil est utilisé pour gérer les interventions de raccordement de nos clients sur le réseau fixe.

SFR a immédiatement mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour maîtriser l’incident et protéger vos données. Nos équipes de cybersécurité ont notamment bloqué l’accès non autorisé et renforcé les contrôles de sécurité.

Les hackers ont pu collecter les données suivantes :

  • Nom
  • Prénom
  • Adresse e-mail
  • Adresse postale
  • Référence client
  • Numéro de téléphone de contact

SFR essaye de rassurer en indiquant : « Vos données bancaires n’ont pas été compromises ». Le fournisseur d’accès ajoute avoir notifié la CNIL, à savoir le gendarme des télécoms, comme l’impose la loi après chaque cyberattaque. Aussi, le piratage a fait l’objet d’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République.

Comme c’est le cas pour chaque piratage d’entreprise, nous avons le droit à de la prévention. L’opérateur invite ses clients à faire attention à de potentielles tentatives de phishing et autres arnaques par appels, SMS ou e-mail, sachant que leurs données sont maintenant entre les mains des pirates.

« Nous regrettons sincèrement cette atteinte à la confidentialité de vos informations et vous assurons que SFR veille avec la plus grande attention à la sécurité de vos données personnelles », conclut l’e-mail.

Pour rappel, SFR avait déjà fait l’objet d’un piratage en septembre 2024. Cela avait concerné tous ses clients (dont ceux de SFR RED) avec le vol de beaucoup de données, dont l’IBAN.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Bouygues Telecom Logo Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom piraté avec le vol des données de 6,4 millions de clients

Mango Boutique Logo Internet

Mango piraté : les données de clients français ont été volées

Leroy Merlin Logo Internet

Leroy Merlin a été piraté, les hackers ont les données des clients

Auchan Logo Internet

Auchan est une nouvelle fois piraté avec le vol de données clients

2 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

KAIST encre anti radar

Une encre métallique révolutionnaire rend les objets invisibles aux radars

17 Déc. 2025 • 18:32
0 Science

Des chercheurs sud-coréens viennent de réaliser un véritable fantasme de furtivité technologique. Leur innovation...

Gemini 3 Flash

Gemini 3 Flash : Google lance son IA rapide et efficace

17 Déc. 2025 • 17:44
0 Internet

Google déploie aujourd’hui Gemini 3 Flash, un modèle d’intelligence artificielle conçu pour offrir une...

Warner Bros Discovery Logo

Warner Bros. Discovery refuse la contre-offre de Paramount

17 Déc. 2025 • 16:37
0 Hors-Sujet

Le feuilleton du rachat de Warner Bros Discovery (WBD) connaît un nouveau rebondissement. Le groupe hollywoodien a en effet officiellement...

hacker piratage

Piratage du ministère de l’Intérieur : les hackers ont eu accès à « des fichiers importants »

17 Déc. 2025 • 14:10
0 Internet

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a officialisé ce mercredi 17 décembre l’important piratage visant le...

Gravity

Une nouvelle étude alerte sur un risque imminent de collision spatiale en orbite basse

17 Déc. 2025 • 13:15
0 Science

L’encombrement en orbite basse vient de franchir un seuil critique. Une nouvelle étude – qui introduit un indicateur inédit...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple a testé un MacBook intégrant la puce A15 des iPhone 13

Apple a testé un MacBook intégrant la puce A15 des iPhone 13

17 Dec. 2025 • 17:05

image de l'article L’iPad mini 8 créerait la surprise avec la puce A20 Pro

L’iPad mini 8 créerait la surprise avec la puce A20 Pro

17 Dec. 2025 • 15:14

image de l'article Apple consolide sa position sur le marché des puces pour smartphones (troisième trimestre 2025)

Apple consolide sa position sur le marché des puces pour smartphones (troisième trimestre 2025)

17 Dec. 2025 • 14:45

image de l'article En 2025, Apple a investi plus d’un milliard de dollars pour ses bureaux en Californie

En 2025, Apple a investi plus d’un milliard de dollars pour ses bureaux en Californie

17 Dec. 2025 • 13:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site