SFR a encore été piraté avec un vol de données des clients

Un nouveau piratage a visé SFR et les données des clients ont pu être collectées par les hackers. L’opérateur au logo rouge a prévenu ses clients avec un e-mail.

SFR a fait l’objet d’une nouvelle cyberattaque

Ici, le piratage de SFR a visiblement uniquement concerné les clients fixes et non mobiles. Voici ce qu’indique l’opérateur dans son e-mail :

Nous souhaitons vous informer qu’un accès non autorisé a récemment affecté un outil informatique de SFR. Cet outil est utilisé pour gérer les interventions de raccordement de nos clients sur le réseau fixe. SFR a immédiatement mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour maîtriser l’incident et protéger vos données. Nos équipes de cybersécurité ont notamment bloqué l’accès non autorisé et renforcé les contrôles de sécurité.

Les hackers ont pu collecter les données suivantes :

Nom

Prénom

Adresse e-mail

Adresse postale

Référence client

Numéro de téléphone de contact

SFR essaye de rassurer en indiquant : « Vos données bancaires n’ont pas été compromises ». Le fournisseur d’accès ajoute avoir notifié la CNIL, à savoir le gendarme des télécoms, comme l’impose la loi après chaque cyberattaque. Aussi, le piratage a fait l’objet d’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République.

Comme c’est le cas pour chaque piratage d’entreprise, nous avons le droit à de la prévention. L’opérateur invite ses clients à faire attention à de potentielles tentatives de phishing et autres arnaques par appels, SMS ou e-mail, sachant que leurs données sont maintenant entre les mains des pirates.

« Nous regrettons sincèrement cette atteinte à la confidentialité de vos informations et vous assurons que SFR veille avec la plus grande attention à la sécurité de vos données personnelles », conclut l’e-mail.

Pour rappel, SFR avait déjà fait l’objet d’un piratage en septembre 2024. Cela avait concerné tous ses clients (dont ceux de SFR RED) avec le vol de beaucoup de données, dont l’IBAN.