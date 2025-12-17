SFR a encore été piraté avec un vol de données des clients

Un nouveau piratage a visé SFR et les données des clients ont pu être collectées par les hackers. L’opérateur au logo rouge a prévenu ses clients avec un e-mail.
Ici, le piratage de SFR a visiblement uniquement concerné les clients fixes et non mobiles. Voici ce qu’indique l’opérateur dans son e-mail :
Nous souhaitons vous informer qu’un accès non autorisé a récemment affecté un outil informatique de SFR. Cet outil est utilisé pour gérer les interventions de raccordement de nos clients sur le réseau fixe.
SFR a immédiatement mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour maîtriser l’incident et protéger vos données. Nos équipes de cybersécurité ont notamment bloqué l’accès non autorisé et renforcé les contrôles de sécurité.
Les hackers ont pu collecter les données suivantes :
SFR essaye de rassurer en indiquant : « Vos données bancaires n’ont pas été compromises ». Le fournisseur d’accès ajoute avoir notifié la CNIL, à savoir le gendarme des télécoms, comme l’impose la loi après chaque cyberattaque. Aussi, le piratage a fait l’objet d’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République.
Comme c’est le cas pour chaque piratage d’entreprise, nous avons le droit à de la prévention. L’opérateur invite ses clients à faire attention à de potentielles tentatives de phishing et autres arnaques par appels, SMS ou e-mail, sachant que leurs données sont maintenant entre les mains des pirates.
« Nous regrettons sincèrement cette atteinte à la confidentialité de vos informations et vous assurons que SFR veille avec la plus grande attention à la sécurité de vos données personnelles », conclut l’e-mail.
Pour rappel, SFR avait déjà fait l’objet d’un piratage en septembre 2024. Cela avait concerné tous ses clients (dont ceux de SFR RED) avec le vol de beaucoup de données, dont l’IBAN.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Des chercheurs sud-coréens viennent de réaliser un véritable fantasme de furtivité technologique. Leur innovation...
Google déploie aujourd’hui Gemini 3 Flash, un modèle d’intelligence artificielle conçu pour offrir une...
Le feuilleton du rachat de Warner Bros Discovery (WBD) connaît un nouveau rebondissement. Le groupe hollywoodien a en effet officiellement...
Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a officialisé ce mercredi 17 décembre l’important piratage visant le...
L’encombrement en orbite basse vient de franchir un seuil critique. Une nouvelle étude – qui introduit un indicateur inédit...
17 Dec. 2025 • 17:05
17 Dec. 2025 • 15:14
17 Dec. 2025 • 14:45
2 commentaires pour cet article :