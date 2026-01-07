[CES 2026] Razer Project Motoko : un casque gaming hybride, qui est aussi un véritable « wearable IA »

Évidemment présent au CES 2026, Razer a une nouvelle fois attiré l’attention avec un concept audacieux baptisé Project Motoko. Il s’agit d’un casque expérimental et hybride qui ambitionne de dépasser le simple cadre du gaming pour explorer celui des wearables dopés à l’intelligence artificielle. De quoi brouiller les frontières entre l’accessoire gaming et l’assistant numérique.

Un casque équipé de capteurs et de caméras intelligentes

Basé sur les plateformes Snapdragon de Qualcomm, Project Motoko embarque deux caméras placées à hauteur des yeux et capables d’analyser en temps réel l’environnement. Reconnaissance d’objets, lecture de texte ou bien encore perception d’éléments situés au-delà du champ de vision périphérique humain font partie des fonctions rattachées à ces caméras embarquées.

Le dispositif s’appuie également sur un ensemble de microphones avancés, conçus pour capter aussi bien les sons proches que lointains. L’objectif de ce « package technologique » est d’offrir une compréhension globale du contexte sonore et visuel, que ce soit en jeu ou lors d’usages plus quotidiens.

Une plateforme ouverte aux grands modèles d’IA

Au-delà de son form factor et de ses composants dédiés au son, Project Motoko se présente donc aussi comme un assistant IA portable. Razer indique que le système est compatible avec plusieurs chatbots majeurs du marché, dont Grok, OpenAI et Gemini, ouvrant la voie à des interactions vocales et contextuelles enrichies. Razer se placerait-il en concurrent d’OpenAI et de son prochain gadget d’IA ?

« Project Motoko est bien plus qu’un simple concept, c’est une vision de l’avenir de l’intelligence artificielle et de l’informatique portable », a déclaré Nick Bourne, responsable mondial de la division consoles mobiles chez Razer, dans le communiqué officiel. « En nous associant à Qualcomm Technologies, nous construisons une plateforme qui améliore l’expérience de jeu tout en transformant la manière dont la technologie s’intègre à la vie quotidienne. C’est la prochaine frontière des expériences immersives. »

Pour l’instant limité au statut de concept, Project Motoko pourrait toutefois dépasser le stade du simple prototype. Razer évoque ainsi la possibilité d’un kit développeur, suivi d’une commercialisation à plus long terme.