TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Freedom.gov : les États-Unis préparent un VPN pour les Européens et contourner la censure
Internet

Freedom.gov : les États-Unis préparent un VPN pour les Européens et contourner la censure

3 min.
19 Fév. 2026 • 17:04
0

Le département d’État des États-Unis développe un portail hébergé sur freedom.gov pour permettre aux Européens et à d’autres citoyens d’accéder à des contenus bannis par leurs gouvernements, y compris les discours haineux présumés et la propagande terroriste, selon Reuters. Le projet est piloté par Sarah Rogers, sous-secrétaire d’État à la diplomatie publique, et devait être présenté lors de la Conférence de Munich sur la sécurité la semaine dernière, avant d’être reporté pour des raisons non précisées.

Drapeaux Etats-Unis

Un VPN des États-Unis à destination des Européens

Des fonctionnaires du département d’État, dont des juristes, ont exprimé des réserves sur le plan. Le site freedom.gov, enregistré le 12 janvier, affiche pour l’instant la mention « Freedom is coming » (la liberté arrive) ainsi que le message : « L’information, c’est le pouvoir. Réclamez votre droit humain à la liberté d’expression. Préparez-vous ».

En dehors d’une fonction de VPN pour faire apparaître le trafic des utilisateurs comme originaire des États-Unis, son avantage concret par rapport à un VPN commercial reste flou. L’activité des visiteurs ne serait pas pistée.

Interrogé par Reuters, le département d’État dément l’existence d’un programme de contournement de censure spécifiquement ciblé sur l’Europe, tout en affirmant que « la liberté numérique est une priorité et cela inclut la diffusion de technologies de protection de la vie privée et de contournement de la censure comme les VPN ».

Des outils conçus pour plusieurs pays, dont la France

Le basculement est inédit. Avant le second mandat de Donald Trump, les États-Unis finançaient déjà des VPN et d’autres outils de contournement, mais exclusivement au service d’initiatives démocratiques dans des régimes autoritaires : Chine, Iran, Russie, Biélorussie, Cuba et Myanmar. Freedom.gov appliquerait la même logique à des démocraties alliées dont les restrictions sont nées, pour l’UE, de la volonté de combattre toute résurgence de la propagande extrémiste qui avait alimenté le nazisme.

L’administration Trump a fait de la liberté d’expression en ligne un axe de sa politique étrangère, y compris en Europe et au Brésil. Les États-Unis accusent le Digital Services Act (DSA) de l’Union européenne et le Online Safety Act britannique de brider les politiciens de droite en Roumanie, en Allemagne et en France. C’est là qu’interviendrait le VPN pour avoir accès aux informations qui, selon les États-Unis, sont censurées.

Le portail pourrait en outre placer les États-Unis dans une posture inédite : encourager des ressortissants étrangers à enfreindre les lois de leur propre pays. Un risque diplomatique supplémentaire pour une relation transatlantique déjà tendue par les dossiers commerciaux, la guerre en Ukraine et d’autres éléments.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GAFAM Hors-Sujet

Les États-Unis menacent l’Europe de sanctions à cause de sa régulation des sociétés tech

Thierry Breton Hors-Sujet

Régulation de la tech : Thierry Breton est interdit de séjour aux États-Unis

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Gemini 3.1 Pro

Gemini 3.1 Pro est disponible : Google améliore encore son IA

19 Fév. 2026 • 18:21
0 Internet

Google propose aujourd’hui Gemini 3.1 Pro, une version améliorée de son intelligence artificielle. C’est la mise à jour...

HotD saison 3

House of the Dragon saison 3 : un premier trailer plein de fureur

19 Fév. 2026 • 17:46
0 Geekeries

HBO a dévoilé les premières images de la saison 3 de House of the Dragon, et le ton est sans équivoque : la guerre civile des...

Google Maps Logo Icone

Google Maps retire plusieurs fonctions pour les utilisateurs non connectés

19 Fév. 2026 • 15:26
2 Internet

Google Maps a discrètement mis en place un affichage limité pour les personnes non connectées, privant les utilisateurs d’une...

Seedance 2.0 Batman vs Spider-Man IA

Seedance 2.0 et vidéos IA réalistes : au tour de Sony d’adresser une mise en demeure

19 Fév. 2026 • 14:10
0 Internet

Sony Pictures a adressé une lettre de mise en demeure à ByteDance, exigeant le retrait immédiat de ses propriétés...

replaced

Le très attendu Replaced de nouveau reporté pour cause de peaufinage

19 Fév. 2026 • 12:45
1 Jeux vidéo

Attendu de longue date par les amateurs de jeux indés, Replaced ne sortira finalement pas le 12 mars comme prévu. Le studio Sad Cat Studios...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Rivian lance une app Apple Watch pour ses véhicules électriques (sortie App Store)

Rivian lance une app Apple Watch pour ses véhicules électriques (sortie App Store)

19 Feb. 2026 • 18:05

image de l'article Traqués (Apple TV), la série française accusée de plagiat, a une nouvelle date de sortie

Traqués (Apple TV), la série française accusée de plagiat, a une nouvelle date de sortie

19 Feb. 2026 • 17:29

image de l'article Une plainte cible Apple pour la gestion des contenus pédopornographiques sur iCloud

Une plainte cible Apple pour la gestion des contenus pédopornographiques sur iCloud

19 Feb. 2026 • 17:13

image de l'article Un iPhone Air a le modem C1X d’Apple soudainement défaillant

Un iPhone Air a le modem C1X d’Apple soudainement défaillant

19 Feb. 2026 • 16:16

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site