X-Men ’97 saison 2 : la série Marvel se dévoile avec sa bande-annonce

Marvel lève le voile sur la suite de sa série animée X-Men ’97 avec la première bande-annonce pour la saison 2. Il y aura neuf épisodes qui débarqueront le 1er juillet sur Disney+, avec une menace à la hauteur du chaos laissé en fin de saison 1.

Les premières images de la saison 2 de X-Men ’97

La bande-annonce confirme ce que le cliffhanger de la saison 1 (qui a fait ses débuts en 2024) laissait présager : les X-Men se retrouvent dispersés à travers différentes époques, entre un passé égyptien antique et un futur lointain, et font face à Apocalypse. Malicia, Polaris et Rachel Summers figurent parmi les personnages les plus mis en avant dans les nouvelles images. Bishop, le mutant voyageur temporel, fixe l’objectif de la saison : ramener l’équipe dans les années 1990, son époque d’origine.

Sur le plan émotionnel, Malicia porte le deuil de Gambit tandis que Jubilé traverse sa propre période de chagrin. Diablo incarne la résistance morale du groupe en maintenant sa foi dans la survie des X-Men. Wolverine fait également son retour, accompagné d’une apparition de Deadpool, dont la présence dans le trailer constitue l’une des surprises.

Voici la description fournie par Marvel pour la saison 2 :

La saison 2 de X-Men ’97 poursuit l’aventure de l’équipe héroïque des X-Men, divisée et dispersée à travers différentes époques, alors qu’elle tente tant bien que mal de retrouver le chemin de la maison. Pendant ce temps, dans les années 1990, des ennemis suspects et de nouvelles vagues d’intolérance envers les mutants gagnent du terrain en l’absence des X-Men.

La saison 3 est déjà en préparation

Marvel ne s’arrête pas là : la saison 3 de X-Men ’97 est déjà en préparation. L’auteur Matthew Chauncey, connu pour son travail sur What If…? de Marvel, a été recruté pour prendre la succession de Beau DeMayo au poste de scénariste principal.