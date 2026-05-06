Google Chrome télécharge un modèle IA de 4 Go sans vous prévenir

Google Chrome peut rogner bien plus d’espace disque que prévu en installant localement un modèle d’intelligence artificielle basé sur Gemini Nano qui pèse 4 Go. Le problème n’est pas seulement la présence du fichier de 4 Go sur l’ordinateur, mais le fait qu’il arrive sans vraie mise en garde claire alors que beaucoup d’utilisateurs n’associent pas ces fonctions IA à une telle charge, comme l’indique The Privacy Guy.

Le point de friction n’est donc pas l’IA locale en elle-même. Faire tourner Gemini Nano en local plutôt que dans le cloud peut améliorer la confidentialité, mais ce choix devient beaucoup plus contestable quand il se traduit par plusieurs gigaoctets occupés sans message suffisamment visible au moment où l’utilisateur active les fonctions IA concernées.

Concrètement, Chrome peut télécharger un fichier weights.bin d’environ 4 Go dans le dossier OptGuideOnDeviceModel pour faire tourner des fonctions comme l’aide à l’écriture, certaines suggestions, le remplissage automatique ou la détection d’arnaques. C’est ce décalage entre l’utilité perçue de ces outils et leur coût réel en stockage qui nourrit aujourd’hui la frustration.

Supprimer le fichier ne règle pas vraiment le problème

Le réflexe naturel serait d’effacer le fichier weights.bin pour récupérer de la place, mais cela ne suffit pas si l’IA locale reste activée. Tant que l’option d’IA locale demeure active dans les réglages de Chrome, le navigateur peut de nouveau télécharger le modèle plus tard.

Le vrai reproche adressé à Google tient surtout à la manière dont cette contrainte est présentée. L’entreprise précise bien que la taille de Gemini Nano peut varier, mais l’information se perd dans une documentation longue au lieu d’apparaître au moment décisif, celui où l’utilisateur active la fonction.

L’ironie est assez nette. Dans sa propre documentation sur l’IA dans Chrome, Google rappelle aux développeurs qu’il est recommandé d’avertir les utilisateurs du temps nécessaire pour ce type de téléchargement. Ici, c’est justement ce manque de visibilité qui transforme une fonction locale potentiellement utile en mauvaise surprise de stockage.