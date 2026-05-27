The Witcher 3 : CD Projekt Red annonce une nouvelle extension, Songs of the Past !

Incroyable ! Plus de dix ans après sa sortie, The Witcher 3: Wild Hunt n’a pas encore dit son dernier mot. Le studio polonais CD Projekt Red vient en effet d’annoncer Songs of the Past, une troisième extension pour son RPG culte, attendue l’an prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Geralt de Riv reprend la route

Le pitch reste volontairement mystérieux, mais l’essentiel est déjà confirmé : les joueurs incarneront de nouveau Geralt de Riv dans une aventure inédite. Le sorceleur reprendra donc « la Voie », avec à nouveau des contrats monstrueux, des choix moraux à faire, des terres hostiles à explorer et des secrets à découvrir.

Medallion’s humming… that can only mean one thing! It’s time to announce The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past! ⚔️ This brand new expansion for The Witcher 3: Wild Hunt will take you to the Path with Geralt of Rivia once more. It’s being co-developed with @Fools_Theory… pic.twitter.com/rrcPXppgdc — The Witcher (@thewitcher) May 27, 2026

CD Projekt Red a accompagné son annonce d’une phrase taillée pour les fans du jeu : « Le médaillon vibre… cela ne peut vouloir dire qu’une seule chose. » Le studio promet de dévoiler davantage d’informations à la fin de l’été 2026.

Un troisième chapitre après Hearts of Stone et Blood and Wine

Fool’s Theory en renfort

Songs of the Past succédera à Hearts of Stone et Blood and Wine, deux extensions encore considérées comme des références du RPG narratif. Ce retour est d’autant plus surprenant que Blood and Wine fête son dixième anniversaire, et que beaucoup pensaient l’histoire de The Witcher 3 définitivement bouclée. Avec plus de 60 millions d’exemplaires vendus, The Witcher 3 reste l’un des JDR les plus influents de l’histoire moderne du JV.

Le développement est mené avec Fool’s Theory, un autre studio polonais qui travaille déjà sur le remake du premier The Witcher et compte plusieurs vétérans ayant participé à The Witcher 3. Ce choix permet à CD Projekt Red de prolonger l’univers de Geralt tout en concentrant ses propres équipes sur The Witcher 4 et ses autres grands projets.

Cette nouvelle extension ressemble en tout cas à un énorme cadeau fait aux fans, de quoi sans doute raviver la flamme autour de Geralt avant d’ouvrir le prochain grand cycle de la saga.