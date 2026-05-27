YouTube va signaler les vidéos IA avec un label visible

YouTube repositionne ses avertissements sur les vidéos générées par intelligence artificielle pour les rendre immédiatement visibles avec un label dédié visible par les utilisateurs. La plateforme déploie également ce mois-ci un système capable de les appliquer automatiquement quand un créateur omet de le faire.
Sur les vidéos longues de YouTube, le label IA apparaîtra désormais directement sous le lecteur vidéo et au-dessus de la description. Jusqu’ici, cette information était enfouie dans la description quand elle était ouverte, sous une section intitulée « Comment ce contenu a été créé », un emplacement que la quasi-totalité des utilisateurs ignorait. Sur les Shorts, ce même label s’affichera par-dessus la vidéo, remplaçant la mention « Contenu modifié ou synthétique » que YouTube utilisait auparavant. « En déplaçant ces labels au premier plan, les spectateurs obtiennent le contexte dont ils ont besoin d’un coup d’œil », explique YouTube.
Ce format unifié s’applique à tous les contenus photoréalistes ou significativement altérés par IA. Les vidéos animées, irréalistes ou légèrement retouchées n’y sont pas soumises : leur divulgation reste accessible dans la description de la vidéo.
YouTube maintient l’obligation de déclaration manuelle pour tout usage d’IA photoréaliste. La nouveauté, c’est le filet de sécurité : si un créateur ne précise rien, les nouveaux signaux internes de YouTube peuvent détecter un « usage significatif d’IA photoréaliste » et apposer le label d’office.
Un label appliqué par erreur reste contestable via le YouTube Studio. Mais deux cas rendent la mention permanente et non modifiable :
YouTube s’appuie déjà sur ces métadonnées C2PA ainsi que sur SynthID, l’outil de filigrane développé par Google, pour repérer les contenus modifiés. Le nouveau dispositif élargit simplement le périmètre de détection et renforce la visibilité des résultats.
Côté monétisation, YouTube lève une inquiétude potentielle des créateurs : les labels IA n’ont aucune incidence sur les revenus publicitaires ni sur le poids accordé aux vidéos dans les algorithmes de recommandation.
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