Les smartphones Motorola arrêtent de modifier les liens Amazon pour prendre une commission

Motorola a confirmé que son application Smart Feed détournait brièvement l’ouverture de l’application Amazon pour y injecter un code d’affiliation, un comportement que la société qualifie d’« involontaire » et qu’elle affirme avoir corrigé. Cela permettait de prendre une commission à chaque achat sur Amazon de la part d’un utilisateur.

Le problème, identifié cette semaine, survenait dès qu’un utilisateur lançait l’application Amazon depuis le tiroir d’applications de son smartphone Motorola. Une mise à jour du Moto App Launcher redirigeait alors le trafic à travers un lien de suivi avant d’ouvrir l’application, injectant au passage un code d’affiliation associé à une influenceuse mode sans rapport apparent avec l’usage. Ce comportement résultait d’un partenariat entre Motorola et la société Device Native, dont la documentation publique relative à cette intégration a depuis été intégralement supprimée, y compris l’ensemble de sa documentation pour développeur.

Motorola n’a pas expliqué pourquoi le trafic transitait spécifiquement par un site lié à une influenceuse mode ni les modalités exactes de ce partenariat avec Device Native.

Le communiqué de Motorola expliquant la situation

Dans une déclaration transmise à 9to5Google, Motorola a présenté sa version des faits :