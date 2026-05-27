Les smartphones Motorola arrêtent de modifier les liens Amazon pour prendre une commission

Motorola a confirmé que son application Smart Feed détournait brièvement l’ouverture de l’application Amazon pour y injecter un code d’affiliation, un comportement que la société qualifie d’« involontaire » et qu’elle affirme avoir corrigé. Cela permettait de prendre une commission à chaque achat sur Amazon de la part d’un utilisateur.
Le problème, identifié cette semaine, survenait dès qu’un utilisateur lançait l’application Amazon depuis le tiroir d’applications de son smartphone Motorola. Une mise à jour du Moto App Launcher redirigeait alors le trafic à travers un lien de suivi avant d’ouvrir l’application, injectant au passage un code d’affiliation associé à une influenceuse mode sans rapport apparent avec l’usage. Ce comportement résultait d’un partenariat entre Motorola et la société Device Native, dont la documentation publique relative à cette intégration a depuis été intégralement supprimée, y compris l’ensemble de sa documentation pour développeur.
Motorola n’a pas expliqué pourquoi le trafic transitait spécifiquement par un site lié à une influenceuse mode ni les modalités exactes de ce partenariat avec Device Native.
Dans une déclaration transmise à 9to5Google, Motorola a présenté sa version des faits :
Motorola et Device Native ont développé conjointement une expérience de recherche et de suggestion d’applications pour le Moto App Launcher, conçue pour aider les utilisateurs à trouver et lancer rapidement les applications déjà installées sur leurs appareils.
Récemment, Motorola a agi rapidement pour résoudre un problème identifié qui amenait certains utilisateurs aux États-Unis à être redirigés via un lien de suivi avant l’ouverture de l’application Amazon Shopping. Ce comportement était involontaire et a entraîné une expérience utilisateur incohérente.
Dès l’identification du problème, nous avons rapidement corrigé la configuration de redirection. Les utilisateurs peuvent désormais s’attendre à ce que toutes les applications installées se lancent directement, comme prévu.
Motorola prend au sérieux l’expérience utilisateur, la confidentialité et l’intégrité de la plateforme, et continuera à surveiller étroitement le système pour garantir un comportement attendu sur l’ensemble des appareils.
Nous nous engageons en faveur d’une divulgation responsable, ainsi qu’un engagement transparent et collaboratif avec les chercheurs pour identifier et résoudre rapidement les problèmes potentiels.
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