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Les smartphones Motorola prennent une commission sur vos achats Amazon

3 min.
26 Mai. 2026 • 21:46
1

Sur certains smartphones Motorola récents, le fait d’ouvrir Amazon depuis le tiroir d’applications ne fait plus ce qu’on attend : au lieu de lancer Amazon directement, le téléphone ouvre le navigateur et redirige vers l’application via une URL tierce, injectant au passage un code d’affiliation. La manœuvre est suffisamment rapide pour passer inaperçue.

Motorola Razr Fold

Faites un achat sur Amazon et Motorola touchera une commission

C’est un utilisateur du Motorola Razr 60 Ultra qui a repéré la pratique sur Reddit en analysant un log ADB montrant que le launcher Android du smartphone redirige vers une URL au lieu d’ouvrir l’application normalement. La source du problème remonte à Smart Feed, une application préinstallée sur de nombreux téléphones Motorola, dont toute la gamme Razr (2026). Un log révèle que l’appareil envoie des requêtes vers devicenative.com, un service spécialisé dans la publicité sur smartphones qui ne dissimule pas son partenariat avec Motorola.

9to5Google a confirmé que l’ancienne version Smart Feed v2.03.0056 ne présente pas ce comportement sur un Razr (2026). La version v2.03.0070, en revanche, déclenche la redirection sur le Razr Fold. Le comportement n’a pas pu être reproduit sur un Moto G Stylus (2026) tournant pourtant la même version et l’installation manuelle de la mise à jour ne le déclenche pas non plus.

L’URL vers laquelle les appareils concernés sont redirigés est kira-abboud.com, un site référençant le compte @kirasfashionfinds, une influenceuse mode. Problème : cette URL n’apparaît nulle part sur les réseaux sociaux de l’influenceuse et le code d’affiliation Amazon utilisé (sramz-kff-008-20) est entièrement différent de ceux que l’on retrouve sur ses comptes et sites associés. Qui collecte réellement ces revenus affiliés et pourquoi passer par l’identité d’une influenceuse sans lien évident avec Motorola, cela reste inexpliqué en l’état.

Comment mettre un terme à cette pratique ? Il suffit de désactiver Smart Feed depuis Paramètres > Applications > Smart Feed > Désactiver. Sur le Razr Fold concerné, cela a stoppé la redirection sans impact visible sur le fonctionnement de l’appareil.

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Un commentaire pour cet article :

  • Snarkoi
    26 Mai. 2026 • 21:59
    Ca y’ai la pratique du futur est lancé, c désormais plus qu’une question de tmp avant que les autres « grand » en face de mm. (Oui inciter les gens a vider leur poche ne suffit plus, mtn il faud limite les voler)

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