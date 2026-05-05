Familiar : le fondateur d’iRobot veut installer un compagnon IA dans les foyers

Après avoir popularisé le robot aspirateur avec Roomba, Colin Angle s’est lancé un nouveau défi. Son entreprise Familiar Machines & Magic dévoile Familiar, un robot quadrupède pensé non pas comme un jouet, mais comme une présence intelligente capable d’accompagner les membres de la famille au quotidien.

Un robot social conçu pour vivre avec les humains

Familiar ressemble à un animal stylisé, volontairement éloigné du chien ou du chat afin d’éviter des attentes trop précises. Le robot dispose de 23 degrés de liberté, d’un revêtement tactile, de caméras, de microphones et d’un système audio. Son IA embarquée multimodale combine la vision, le son, le langage et dispose de sa mémoire propre, en bref de tout l’attirail nécessaire pour adapter ses réactions en temps réel.

Colin Angle résume ainsi l’ambition de ce nouveau projet : « Notre objectif est de le positionner comme un familier robotique qui vit avec vous et aide à renforcer des routines saines. » L’appareil pourrait, par exemple, inciter son propriétaire à réduire le temps d’écran, à marcher ou à maintenir certaines « bonnes » habitudes plus régulières.

Une IA expressive, mais volontairement muette

La confidentialité au cœur du projet

Point notable, Familiar ne parle pas. Angle explique les raisons de ce choix : « Je ne crois pas que la technologie existe aujourd’hui pour qu’une IA parle aux humains de façon sûre et responsable. » Le robot communique donc par les mouvements et les sons : les oreilles et les yeux mobiles ainsi que les attitudes corporelles du robot suffisent à donner du sens à son comportement.

Son IA fonctionne directement en local, et donc sans transmission régulière des données privées de l’utilisateur vers le cloud. Le robot pourra aussi fonctionner hors ligne, même si certaines nouveautés nécessiteront l’accès à internet.

Aucun prix ni calendrier précis n’a encore été annoncé. Colin Angle évoque toutefois un coût d’usage comparable à celui d’un animal de compagnie, soit potentiellement plusieurs dizaines d’euros par mois. Reste à savoir si Familiar saura réussir là où Jibo, Anki ou Kuri ont échoué. La tâche à accomplir ne s’annonce vraiment pas simple…