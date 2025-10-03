La robotique, c’est aussi en France que ça se passe : conçu et fabriqué en Bretagne, Ilo ambitionne de démocratiser l’apprentissage de la programmation dès le plus jeune âge. Ce robot modulaire s’adresse aussi bien aux novices qu’aux étudiants confirmés, avec une progression de blocs visuels vers Python, tout en intégrant des capteurs (distance, couleur, angle) et des servomoteurs intelligents. Grâce à sa structure évolutive, Ilo peut se doter d’extensions (bras robotisé, modules 3D) qui lui permettent d’étendre ses capacités. Sur le site officiel, la startup met en avant son choix d’une éco-conception et de composants réparables ou remplaçables afin d’assurer une longue durée de vie à son robot.
L’usage de Ilo s’appuie sur la plateforme Vittascience, où enseignants et apprenants accèdent à des programmes prêts à l’emploi et à des ressources de codage progressif. Le robot, vendu autour de 276 euros, se décline en plusieurs niveaux – Débutant, Intermédiaire, et Avancé – permettant de s’adapter aux compétences de chacun. À chaque étape, l’utilisateur peut commander Ilo via une application mobile, programmer ses algorithmes visuels ou bien directement passer à Python pour des projets plus complexes.
Ilo ne se limite pas à être un simple objet pédagogique : la petite machine était présente au salon Ludovia 2025, un rendez-vous clé pour l’éducation numérique en France, et qui fait le pont avec le secteur éducatif professionnel (enseignants notamment). En combinant modularité, programmation et fabrication durable, Ilo trace la voie pour de nouvelles startup tech à la fois performantes et « responsables ». Gageons que d’ici quelques années, le petit robot d’Ilo pourrait bien devenir l’outil de référence pour initier les jeunes au codage.
