Le robot Optimus de Tesla est un bon danseur (c’est déjà ça)

Longtemps considéré à la traine de ses concurrents en robotique humanoïde, l’Optimus de Tesla semble avoir comblé une partie de ce retard si l’on en croit les dernières vidéos publiées par Tesla. Un short publié il y a quelques heures montre un robot Optimus effectuant des pas de danse avec une agilité surprenante. La fluidité des gestes du robot épate vraiment, et s’avère même supérieure à celle des humanoïdes du chinois Unitree. Il n’en reste pas moins que ces mouvements ont été évidemment pré-programmés, ce qui ne permet pas de savoir si le robot peut bouger de façon autonome avec ce niveau de fluidité. Sur un plan strictement mécanique toutefois, on note que l’Optimus n’ose pas (encore) effectuer des mouvements qui mettraient à mal la solidité de sa structure, alors même que l’Atlas 001 de Boston Dynamics peut faire la roue et que le Unitree G1 enchaine les saltos.

Ces réserves mises à part, Optimus progresse vite, même s’il parait désormais très clair que les promesses commerciales de Musk ne seront pas tenues. Le patron de Tesla avait initialement fixé une date de lancement pour 2025 (c’est raté) avant de repousser la vente du robot en 2026, un calendrier qui parait toujours aussi peu probable.