Tesla : le robot Optimus déjà proposé à la vente… en version figurine !

Au delà de son caractère ultra-clivant et de toutes les nombreuses polémiques qu’il trimballe derrière lui, on ne pourra pas reprocher à Elon Musk de ne pas avoir le sens des affaires. Le constructeur de véhicules électriques vient en effet de proposer à la vente le robot Optimus, ou plutôt la version mini de son robot puisque l’on parle ici d’une simple figurine articulée ! « Votre mini-assistant autonome et ami humanoïde. La figurine robot Tesla est une figurine à l’échelle 1:10, jouable et à collectionner, conçue avec précision, plus de 40 pièces individuelles et 20 points d’articulation pour ressembler — et se déplacer — à notre robot humanoïde Gen 2. » Voilà donc le descriptif de ce jouet de collection… qui est déjà en rupture de stock.

Chaque figurine est composée de plus de 40 pièces individuelles, et dispose de 20 points d’articulation. Les dimensions sont bien celles d’une figurine standard de type Gi-Joe (5,5 cm de large x 18,2 cm de haut) et le poids ne dépasse pas les 48 grammes. Ultime raffinement, on trouvera dans la boite de ce mini-Optimus un mini support de charge ainsi qu’un mini-CyberHammer (un marteau cyber, qui permettra sans doute au futur robot Optimus de taper sur les employés récalcitrants). Le prix n’est pas délirant pour un jouet déjà collector, soit 40 dollars. A défaut du véritable Optimus (qui ne devrait pas arriver dans le commerce avant plusieurs années), on se contentera donc de ce jouet décoratif…