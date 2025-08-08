Finalement, Xbox annule (ou suspend ?) le projet Contraband

Cela ne sentait pas très bon, mais une offre d’emploi récente donnait l’impression que le projet était toujours vivant. Finalement, il n’en est rien : si l’on en croit le journaliste Stephen Totilo de Game File, Microsoft aurait demandé au studio Avalanche Studios de suspendre le développement de Contraband, un projet de jeu coopératif annoncé en 2021… et dont on n’avait encore rien vu ! Jason Schreier de Bloomberg va plus loin encore et estime que le jeu a été purement et simplement annulé. Sachant que le studio ne subirait pas de suppressions de postes (selon Totilo), les deux « interprétations » de la situation sont sans doute recevables…

Le timing de cette information, et le fait qu’elle apparaisse peu de temps après une offre d’emploi du studio, laisse entendre que la décision de suspendre ou d’annuler le jeu a été prise tout récemment. Après les annulations d’Everwild (Rare) et du reboot de Perfect Dark, voilà en tout cas qui continue à faire tâche, et ce même si Matt Booty confirme que 40 projets sont toujours en développement dans la trentaine de studios Xbox. Il serait peut-être alors temps de montrer quelque chose…même si l’honnêteté oblige à reconnaitre que Xbox sort nettement plus de titres first party depuis 2 ans que son concurrent PlayStation.