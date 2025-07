Xbox : le discret Contraband est toujours en développement

Contraband (un jeu au contenu encore très mystérieux) se faisait tout petit depuis la vague de licenciements qui a mis des centaines de postes sur le carreau chez Xbox. Il semble pourtant que le titre a échappé à la purge, purge qui a tout de même conduit à l’annulation du reboot de Perfect Dark et du pourtant prometteur Everwild. Développé avec le moteur graphique d’Avalanche Studios, Contraband serait donc un projet toujours en cours de développement, ainsi qu’en atteste une offre d’emploi sur LinkedIn. L’offre concerne un product lead capable de gérer à bien le développement d’un GAAS, ce qui confirme au passage que Contraband sera très probablement un jeu-service. On a aussi la confirmation que le jeu sera un « AAA coopératif en monde ouvert ».

Rien n’a vraiment fuité concernant le niveau d’avancement du jeu, et les quelques spéculations lues ici ou là sentent très fort le positionnement pro-machin (la sale « guerre des consoles » quoi …). En l’état, le plus urgent est encore d’attendre que Xbox se décide à en dire un peu plus… si tant est que le jeu échappe à une prochaine purge. Rappelons d’ailleurs que Xbox n’est évidemment pas le seul éditeur/fabricant à avoir sabré récemment dans ses effectifs : Sony avait fait de même quelques mois plus tôt (sans même parler de l’arrêt ou de l’annulation d’une dizaine de projets GAAS), et il faut bien noter que cela avait tout de même fait énormément moins de foin médiatique que dans le cas de la firme de Redmond.

Seule certitude concernant Contraband, le jeu sortira sur Xbox Series ou la prochaine génération de consoles Xbox, sur PC, et dans le Game Pass day one. Et parce qu’il s’agit d’un GAAS et que Xbox ne base plus sa stratégie sur les exclusivités, il y a de très fortes probabilités que le jeu débarque aussi sur PS5 voire sur la Switch 2.