Avowed : Obsidian confirme le mode 60 fps sur Xbox Series X

Après plusieurs mois à éluder la question des joueurs, Obsidian nous revient avec des nouvelles rassurantes : le jeu de rôle Avowed, qui doit arriver le 18 février prochain sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass, tournera bien en 60 images/seconde sur Xbox Series X. L’an dernier, le directeur artistique du studio, Matt Hansen, annonçait que les 30 fps était l’objectif technique principal pour le jeu, mais les quelques mois de développement supplémentaires auront finalement permis de repousser certaines limitations techniques. L’annonce est d’autant plus satisfaisante que le jeu semble aujourd’hui encore mieux fini graphiquement que lors de ses premières présentations : les textures sont plus détaillées, et le passage au moteur Unreal Engine a largement rehaussé l’aspect graphique global du titre.



On ne sait pas en revanche quel sera l’impact de ce mode performance sur l’affichage graphique du jeu (il y aura forcément quelques sacrifices), mais au moins les joueurs férus de fluidité seront cette fois pleinement satisfaits. Avowed sortira le 18 février prochain sur PC, Xbox Series et bien sûr day one dans le Game Pass. Comptez sur nous pour vous en dire plus lors de sa sortie.