Death Stranding arrive sur Xbox Series, et c’est la surprise totale !

Death Stranding, qui reste encore aujourd’hui le jeu techniquement le plus impressionnant de la PS4, arrive sans crier gare sur… Xbox Series ! Kojima Productions vient d’annoncer que le director’s cut de Death Stranding était immédiatement disponible à l’achat pour les plateformes Xbox Series et la plateforme Amazon Luna, le prix du jeu étant divisé par deux pour une période limitée. Le studio précise en outre être « maintenant le propriétaire à part entière de la propriété intellectuelle « Death Stranding » », ce qui signifie sans nul doute que Death Stranding 2 sera uniquement une exclusivité temporaire pour la PS5, et que la plateforme Xbox devrait en profiter un peu plus tard.



PlayStation perd donc ici l’une de ses exclusivités consoles les plus réputées, une surprise d’autant plus grande que Sony avait visiblement tout fait pour écarter le jeu de la plateforme Xbox : Death Stranding était jusqu’ici disponible sur PS5, PC, Mac et même iOS… mais pas sur Xbox donc. Il aura fallu un rachat complet des droits du jeu pour que Kojima Productions adapte son bijou pour les Xbox Series. Cette arrivée est peut-être aussi le fruit de la collaboration récente entre Microsoft et Kojima Productions autour de l’ambitieux projet OD, un jeu d’horreur qui s’appuierait sur l’infrastructure de cloud Azure (et qui n’a pas été annoncé sur PlayStation au passage).