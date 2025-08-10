One Piece saison 2 : Netflix dévoile la bande-annonce et confirme la saison 3

Netflix fait plaisir aux fans de One Piece avec la sortie de la bande-annonce de la saison 2 pour sa série live-action, dévoilée lors de la célébration du One Piece Day à Tokyo. Bonne nouvelle : la plateforme de streaming annonce également qu’il y aura une troisième saison pour les aventures de Monkey D. Luffy et son équipage.
Le trailer d’une minute offre un aperçu vibrant de la suite des péripéties de Monkey D. Luffy, interprété par Iñaki Godoy. Fidèle au manga d’Eiichiro Oda, la saison 2 met en scène les personnages emblématiques de la première saison, comme Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) et Roronoa Zoro (Mackenyu). De nouveaux visages font leur apparition, dont Lera Abova dans le rôle de Nico Robin et Callum Kerr en tant que Smoker. Ces images semblent promettre une adaptation riche en action et en fidélité à l’œuvre originale, attisant l’impatience des fans.
Si la date de sortie exacte de la saison 2 reste à préciser, Netflix table sur un lancement en 2026, soit près de trois ans après la première saison.
Le trailer se conclut sur une annonce : la confirmation d’une saison 3. Cette nouvelle témoigne de la confiance de Netflix dans son adaptation live-action, qui continue de séduire les abonnés et les amateurs du manga. « Les fans devront encore attendre pour embarquer à nouveau avec l’équipage du Chapeau de Paille », tease la plateforme, laissant présager de nouvelles aventures.
