One Piece : nouveau trailer pour l’adaptation live-action de Netflix

Le premier trailer tenait plus du teaser, mais cette fois, on voit vraiment de quoi aura l’air l’adaptation live-action de One Piece, le manga le plus populaire au monde. Que dire sinon que nous sommes toujours assez sceptiques même s’il faut reconnaitre que l’on s’attendait à bien pire. Le nouveau trailer passe en revue les personnages clefs (bons ou méchants) de la série Netflix, dont Buggy le Clown ou bien encore Arlong,l’homme-poisson. On retrouve aussi Morgan Davies (Koby), Ilia Isorelýs Paulino (Alvida), Aidan Scott (Helmeppo), Jeff Ward (Buggy), McKinley Belcher III (Arlong), Vincent Regan (Garp), Alexander Maniatis (Klahadore), Steven Ward (Mihawk), Craig Fairbrass (Chef Zeff), Langley Kirkwood (Capitaine Morgan), Celeste Loots (Kaya) et Chioma Umeala (Nojiko). Les personnages principaux sont assurés par Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Rorona Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp), Taz Skylar (Sanji) et Peter Gadiot (Shanks).

Les plus connoisseurs auront sans doute repéré dans le trailer plusieurs passages clefs du manga d’Eiichiro Oda. Les effets spéciaux ont l’air très acceptables et certaines séquences ne manquent not droit à une composition soignée. Il faudra juger sur pièce donc (hum…). Les huit épisodes de One Piece seront disponibles sur Netflix le 31 août prochain.