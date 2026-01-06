[CES 2026] LEGO annonce SMART Play, un système de briques interactives

Le Groupe LEGO a profité du CES 2026, à Las Vegas, pour dévoiler LEGO SMART Play, un nouveau système destiné à ajouter des interactions sonores et lumineuses aux constructions, sans passer par une tablette ou un smartphone. Selon l’entreprise, l’idée est de conserver un jeu physique basé sur les briques, tout en introduisant une couche d’interactivité via une « brique intelligente » et des accessoires dédiés. Le lancement commercial est annoncé pour le 1er mars 2026, avec des précommandes à partir du 9 janvier 2026 pour les premiers sets compatibles.

Un pas de plus vers des jouets interactifs, sans basculer vers l’écran

Depuis plusieurs années, le marché du jouet évolue entre deux tendances parfois opposées : d’un côté, la demande pour des expériences plus interactives (sons, lumières, scénarios), et de l’autre, une attention croissante autour du temps d’écran des enfants. LEGO SMART Play se positionne précisément sur cette ligne : l’entreprise met en avant une interactivité intégrée aux constructions, tout en insistant sur l’absence d’écran dans l’expérience de jeu.

Dans l’écosystème LEGO, cette approche rappelle l’existence d’autres gammes qui ajoutent déjà une dimension « vivante » aux constructions, via des moteurs, des capteurs ou des éléments électroniques. SMART Play introduit toutefois une promesse différente : rendre interactif un montage « standard » grâce à des éléments discrets, présentés comme compatibles avec le système de briques LEGO existant.

La « LEGO SMART Brique » au centre du dispositif

Au cœur du système se trouve la LEGO SMART Brique. D’après LEGO, cette brique embarque une puce conçue sur mesure, annoncée comme plus petite qu’un tenon LEGO. L’entreprise évoque également « plus de vingt innovations technologiques et brevetées » à l’échelle mondiale, sans détailler publiquement l’ensemble des brevets concernés dans son annonce

Sur le plan des fonctionnalités, LEGO indique que la SMART Brique intègre notamment :

des capteurs et un accéléromètre ;

un détecteur de lumière ;

un capteur sonore ;

un mini haut-parleur piloté par un synthétiseur intégré ;

une recharge sans fil.

L’entreprise précise que l’électronique est pensée pour rester « invisible » dans la construction, avec l’objectif de ne pas dénaturer l’aspect modulaire des briques. Cette brique sert ensuite de point de connexion pour d’autres composants du système.

Tags et minifigurines pour déclencher sons et lumières

LEGO SMART Play repose aussi sur des LEGO SMART Tags et des LEGO SMART Minifigurines. Dans le communiqué, LEGO explique que ces éléments se connectent à la SMART Brique et permettent de déclencher des effets (sons, lumières) en fonction de leur position ou d’interactions dans la construction. L’entreprise présente le tout comme une manière de transformer un décor en « scène » réactive, sans exiger d’interface à l’écran.

Sur les usages concrets, LEGO cible clairement un public familial : enfants, parents et fans souhaitant enrichir des scénarios de jeu (mission, combat, réparation, exploration) avec des retours immédiats. À ce stade, LEGO ne communique pas de détails techniques précis sur la portée, l’autonomie, la méthode de mises à jour, ni sur la façon dont les contenus sonores et lumineux évoluent dans le temps. L’entreprise indique simplement que le système « continuera d’évoluer » avec de nouvelles mises à jour et sorties.

Une annonce portée par les équipes produit et le Creative Play Lab

Le système a été présenté par Julia Goldin, directrice produit et marketing (Chief Product & Marketing Officer) du Groupe LEGO, ainsi que par Tom Donaldson, vice-président senior et responsable du Creative Play Lab. Dans l’annonce, Julia Goldin situe SMART Play dans la continuité de l’histoire du groupe et explique que LEGO cherche à adapter son système de jeu aux attentes des nouvelles générations, tout en restant centré sur l’imagination et la créativité.

Tom Donaldson met, lui, l’accent sur l’ambition de marier jeu créatif et technologie pour soutenir la création d’histoires, en soulignant que l’interactivité est pensée pour fonctionner sans écran. Les deux responsables présentent SMART Play comme une évolution importante de l’écosystème LEGO, même si l’entreprise ne fournit pas, dans ce communiqué, d’éléments chiffrés permettant de mesurer l’impact attendu (volumes, objectifs de vente, calendrier d’adoption).

Un lancement sous licence Star Wars, en partenariat avec Lucasfilm

Pour son arrivée sur le marché, LEGO SMART Play s’appuie sur l’univers LEGO Star Wars. LEGO rappelle collaborer avec Lucasfilm depuis plus de 25 ans et indique que cette nouvelle gamme vise à « donner vie » aux scènes et personnages via des effets interactifs. Trois sets « tout-en-un » sont annoncés pour le lancement : chacun inclut une SMART Brique (avec chargeur), au moins une SMART Minifigurine et un SMART Tag.

Les trois premiers sets annoncés : contenu, prix et fonctionnalités

LEGO Star Wars SMART Play : le X-Wing Red Five de Luke (set 75423)

Ce set de 584 pièces est annoncé pour les 6 ans et plus. Il inclut une SMART Brique, deux SMART Minifigurines (Luke Skywalker en tenue de pilote et la Princesse Leia) ainsi que cinq SMART Tags (X-Wing, tourelle impériale, transporteur, centre de commandement et accessoires de R2-D2). LEGO évoque des effets liés à des tirs laser, des bruits de moteurs et des lumières, ainsi que des sons de ravitaillement et de réparation. Dimensions annoncées : plus de 6 cm de haut, 22 cm de long et 19 cm de large. Prix communiqué : 89,99 euros.

LEGO Star Wars SMART Play : le TIE Fighter de Dark Vador (set 75421)

Ce set de 473 pièces est annoncé pour les 8 ans et plus. Il comprend une SMART Brique, une SMART Minifigurine de Dark Vador et un SMART Tag représentant le TIE Fighter. LEGO mentionne notamment le rendu sonore des moteurs « à double ion », parmi d’autres effets. Dimensions annoncées : plus de 10 cm de haut, 11 cm de long et 15 cm de large. Prix communiqué : 69,99 euros.

LEGO Star Wars SMART Play : Duel dans la Salle du Trône et Chasseur A-Wing (set 75427)

Le troisième set, de 962 pièces, est annoncé pour les 9 ans et plus. Il inclut deux SMART Briques, trois SMART Minifigurines (Luke Skywalker version Jedi, l’Empereur Palpatine et Dark Vador) et cinq SMART Tags (A-Wing, trône, tourelle de l’Étoile de la Mort et deux tags liés aux duels au sabre laser). LEGO indique que certaines interactions peuvent déclencher des sons emblématiques, dont « The Imperial March », lorsque Palpatine est placé sur son trône. Dimensions annoncées : plus de 14 cm de haut, 29 cm de long et 49 cm de large. Prix communiqué : 159,99 euros.

Précommandes dès le 9 janvier 2026, lancement le 1er mars

Les trois sets LEGO Star Wars SMART Play doivent être proposés en précommande à partir du 9 janvier 2026, puis commercialisés à compter du 1er mars 2026. LEGO indique une disponibilité sur LEGO.com, dans les magasins LEGO et chez certains distributeurs, « sur les marchés concernés par le lancement de l’innovation ». L’entreprise ne détaille pas, dans ce communiqué, la liste précise des pays inclus au démarrage, ni les éventuelles exclusivités par enseigne.

Reste à voir comment LEGO déclinera SMART Play au-delà de Star Wars et à quel rythme de nouveaux univers et accessoires compatibles seront proposés. Au-delà de l’effet « waouh » des sons et lumières, le succès du système dépendra aussi d’éléments encore peu documentés à ce stade : autonomie, robustesse en conditions réelles de jeu, richesse des interactions selon les constructions, et capacité à s’intégrer durablement aux habitudes des familles et des fans.