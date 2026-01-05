[CES 2026] XREAL 1S : des lunettes XR plus lumineuses et plus immersives, et un prix revu à la baisse

Avec l’arrivée des XREAL 1S, XREAL affine sa stratégie avant le lancement de ses premières lunettes sous Android XR. Ce nouveau modèle, qui succède aux XREAL One et One Pro, mise sur des améliorations matérielles notables, tout en affichant un prix revu à la baisse. Une manière pour le constructeur de renforcer son positionnement sur le marché des lunettes de réalité mixte.

Un affichage nettement amélioré

Les XREAL 1S se distinguent avant tout par leurs évolutions côté écran. La résolution passe ainsi à 1200p, contre 1080p (FULL HD) sur la génération précédente, tandis que la luminosité grimpe à 700 nits. Le champ de vision progresse également, atteignant désormais 52 degrés, avec un format d’image élargi en 16:10 pour un rendu plus enveloppant, notamment lors de l’utilisation d’un écran virtuel connecté à un ordinateur, un smartphone ou une console portable.

Confort, audio et réalité augmentée

Comme sur les modèles antérieurs, les lunettes prennent en charge le suivi 3DoF, permettant d’ancrer un affichage dans l’espace réel. Les haut-parleurs intégrés, réglés par Bose, assurent une restitution audio discrète mais efficace. Les verres peuvent être assombris à la demande afin de laisser passer plus ou moins de lumière ambiante. Avec un poids contenu d’à peine 82 grammes, les XREAL 1S misent aussi sur le confort lors d’un usage prolongé.

Un prix en baisse et des accessoires dédiés

Malgré ces améliorations notables, XREAL réduit la facture : les XREAL 1S sont proposées à 449 dollars, contre 499 dollars pour les XREAL One lors de leur lancement. Ces dernières sont même déjà disponibles chez plusieurs revendeurs américains. En parallèle, la marque dévoile le XREAL Neo, une batterie externe de 10 000 mAh avec hub DisplayPort intégré, vendue 99 dollars.

Avec cette mise à jour hardware, XREAL prépare clairement le terrain avant l’annonce de ses lunettes Android XR, connues sous le nom de code Aura, dont le lancement semble désormais imminent.