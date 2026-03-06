TENDANCES
KultureGeek Internet WhatsApp rétablit ChatGPT et les autres chabots IA après la menace de l’Europe
Internet

WhatsApp rétablit ChatGPT et les autres chabots IA après la menace de l’Europe

3 min.
6 Mar. 2026 • 9:34
0

Meta a annoncé réintégrer les chatbots d’intelligence artificielle concurrents, dont ChatGPT, sur WhatsApp en Europe pour les 12 prochains mois, après que la Commission européenne a menacé d’imposer une injonction temporaire dans le cadre d’une enquête antitrust en cours.

WhatsApp Icone Logo

La politique visée avait été mise en place par Meta en octobre et déployée depuis janvier : elle empêchait les développeurs de chatbots IA rivaux d’utiliser l’API de WhatsApp Business, l’outil permettant aux entreprises de dialoguer avec leurs utilisateurs, tout en maintenant Meta AI sur la messagerie. La Commission européenne, qui a ouvert son enquête en décembre à la suite d’un signalement de l’autorité de concurrence italienne, avait notifié à Meta le mois dernier que cette politique était susceptible de violer les règles de concurrence. Elle avait invoqué un « besoin urgent » de mesures protectrices pour prévenir un « préjudice grave et irréparable » sur le marché des assistants IA généralistes, tout en préservant le droit de défense de Meta.

Meta a notifié à la Commission européenne son intention de rétablir l’accès des chatbots IA rivaux à WhatsApp, moyennant une tarification. Les responsables européens indiquent analyser en quoi cette démarche pourrait influer sur leur enquête.

Un retour progressif des chatbots IA sur WhatsApp

Un porte-parole de WhatsApp a formulé la concession auprès du Wall Street Journal : « Nous pensons que cela supprime le besoin d’une intervention immédiate car cela donne à la Commission européenne le temps nécessaire pour conclure son enquête ». Le dossier reste donc ouvert : l’accès payant sur 12 mois n’éteint pas la procédure, il l’accompagne.

Ce recul s’inscrit dans un mouvement plus large. L’Italie avait obtenu dès janvier la réouverture de WhatsApp aux chatbots IA rivaux, après une injonction prononcée par son autorité de concurrence (dont l’enquête nationale reste en cours). Le Brésil est venu s’ajouter cette semaine : un tribunal y a rétabli une injonction antitrust imposée à Meta dans le cadre de sa propre enquête sur la politique de WhatsApp avec l’IA, après qu’une autre juridiction l’avait suspendue en début d’année. Meta a confirmé que la tarification pour les chatbots tiers s’appliquera également au marché brésilien.

Un porte-parole de Meta a précisé la logique tarifaire : « Là où nous sommes légalement tenus de permettre l’accès aux chatbots IA via l’API de WhatsApp Business, nous proposons une tarification pour les entreprises qui choisissent d’utiliser notre plateforme pour fournir ces services ».

Meta avait initialement qualifié de « sans fondement » les accusations de l’UE, affirmant que les chatbots IA concurrents surchargent ses systèmes. La position a évolué au fil des injonctions judiciaires successives.

