Meta est visé par une enquête en Italie pour son IA dans WhatsApp

L’autorité italienne de la concurrence (AGCM) a annoncé l’ouverture d’une enquête contre Meta, accusé d’abus de position dominante en intégrant son outil d’intelligence artificielle Meta AI à WhatsApp.

L’intégration de Meta AI dans WhatsApp dérange

Depuis mars, Meta AI, un assistant virtuel offrant des réponses de type chatbot, est intégré à WhatsApp, notamment dans la barre de recherche. Selon l’AGCM, cette intégration, réalisée sans le consentement des utilisateurs, pourrait enfreindre les règles de concurrence de l’Union européenne. L’autorité reproche à Meta de détourner ses utilisateurs vers ses services d’IA, au détriment de la concurrence. « En associant Meta AI à WhatsApp, Meta semble orienter sa base d’utilisateurs vers un nouveau marché, non par une concurrence méritée, mais en forçant’les utilisateurs à accepter deux services distincts, ce qui pourrait nuire aux services concurrents », a déclaré l’AGCM.

Meta, qui coopère avec l’AGCM en lien avec la Commission européenne, défend son initiative. « Offrir un accès gratuit à nos fonctionnalités d’IA sur WhatsApp permet à des millions d’Italiens de choisir d’utiliser l’IA dans un environnement qu’ils connaissent, apprécient et comprennent », a déclaré un porte-parole à Reuters. Cependant, l’AGCM a intensifié ses enquêtes, avec des inspections menées dans les bureaux de la filiale italienne de Meta, assistées par l’unité antitrust de la police fiscale italienne. Une violation des règles européennes pourrait exposer Meta à une amende allant jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires mondial.

Un enjeu de concurrence en Europe

Cette enquête s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue en Europe vis-à-vis des géants de la tech. En liant Meta AI à WhatsApp, Meta pourrait non seulement renforcer sa domination, mais aussi limiter le choix des utilisateurs et freiner l’innovation de ses concurrents. L’issue de cette investigation, menée en coordination avec la Commission européenne, pourrait redéfinir les pratiques d’intégration des services d’IA dans les applications populaires, avec des implications majeures pour Meta et le secteur technologique.