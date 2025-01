Meta AI peut conserver des informations issues de Facebook, Messenger ou WhatsApp

Meta vient d’annoncer de nouvelles améliorations pour Meta AI, son chatbot multiplateforme, incluant notamment une fonctionnalité de mémoire permettant au chatbot de conserver des informations issues des conversations sur Facebook, Messenger ou WhatsApp. Les utilisateurs aux États-Unis et au Canada, interagissant avec Meta AI sur Facebook, Messenger et WhatsApp, peuvent désormais demander à l’IA de mémoriser des préférences, comme un goût pour les voyages ou des restrictions alimentaires (le véganisme par exemple).

Cette fonctionnalité de mémoire, similaire à celles de ChatGPT d’OpenAI et de Gemini de Google, permet à Meta AI de fournir des réponses plus adaptées au contexte. Par exemple, si un utilisateur mentionne qu’il est végan, le bot en tiendra compte lorsqu’il proposera des suggestions de recettes. Toutefois, Meta a précisé que ces mémoires ne seront pas enregistrées dans les conversations de groupe et que les utilisateurs pourront les supprimer à tout moment.

Une autre mise à jour permet à Meta AI d’utiliser des données provenant des différentes applications de Meta, comme Facebook et Instagram, afin d’offrir des recommandations personnalisées. Ces données concernent par exemple l’emplacement de résidence indiqué sur le profil Facebook ou les vidéos récemment visionnées sur Instagram pour créer des réponses sur mesure. Forcément, cette fonction soulève des questionnements relatives à la confidentialité des données, un point sur lequel Mark Zuckerberg ne donne pas vraiment toutes les assurances possibles. Les recommandations personnalisées seront d’abord déployées sur Facebook, Messenger et Instagram aux États-Unis et au Canada.