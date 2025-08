Grok Imagine : et voilà le mode Spicy (plutôt sexy) pour la génération d’images et de vidéos

Elon Musk continue de faire parler de son intelligence artificielle Grok, cette fois avec le lancement de Grok Imagine, un générateur d’images et de vidéos réservé aux abonnés payants SuperGrok et Premium+ sur X. Ce nouvel outil intègre des fonctions de génération de contenus à partir de texte, avec plusieurs modes — dont un mode NSFW appelé « *Spicy* » permettant de produire des images et des vidéos à caractère (légèrement) sexuel. Grok Imagine est ainsi capable de générer des contenus semi-nus sans réelle modération, bien que certains résultats soient parfois floutés ou bloqués. L’outil affiche les images en quelques secondes (mais dans une résolution assez basse), et en propose automatiquement d’autres à mesure que l’on fait défiler les résultats.

Outre les contenus suggestifs, Grok Imagine peut également générer des images de personnalités célèbres, bien que certaines limites soient imposées (par exemple, une requête pour créer une image de Donald Trump enceinte n’a pas été acceptée) et que l’IA préfère généralement générer des alternatives plus neutres. Malgré les polémiques qui entourent déjà ce nouveau mode, Elon Musk se montre (évidemment) très enthousiaste et annonce que le nombre d’images générées par Grok Imagine est passé de 14 à 20 millions en une seule journée.