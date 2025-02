xAI dévoile Grok 3, son nouveau LLM qui tente de rivaliser avec GPT-4o d’OpenAI

xAI, la société d’intelligence artificielle d‘Elon Musk, a lancé la dernière version de son LLM, Grok 3, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les applications iOS et web de Grok. Conçu pour pouvoir rivaliser avec GPT-4o d’OpenAI et Gemini de Google, Grok 3 propose des capacités de raisonnement améliorées, l’analyse d’images et un ensemble de données d’entraînement élargi, incluant notamment des documents judiciaires. Le modèle a été développé dans un immense centre de données doté d’environ 200 000 GPU, Elon Musk précisant que ce dernier a été entraîné avec dix fois plus de puissance de calcul que son prédécesseur.

Grok 3 se décline en plusieurs variantes, dont Grok 3 mini pour des réponses plus rapides et Grok 3 Reasoning, un LLM capable de vérifier ses propres réponses avant de les livrer à l’utilisateur. Si l’on en croit les déclarations de xAI, Grok 3 surpasse GPT-4o dans certains benchmarks et se classe favorablement dans les comparaisons de modèles d’IA. Les modèles de raisonnement de xAI alimentent également DeepSearch, un outil de recherche assisté par IA qui analyse internet et X afin de fournir un « abstract » (synthèse) et/ou des réponses structurées.

L’accès à Grok 3 est d’abord réservé aux abonnés Premium+ de X, avec un forfait SuperGrok offrant des fonctionnalités avancées telles que des requêtes de raisonnement supplémentaires, une génération d’images illimitée ou bien encore l’accès à DeepSearch. xAI prévoit également d’introduire un mode vocal dans les semaines à venir, ainsi qu’un accès API pour les entreprises. Musk a en outre annoncé que Grok 2 sera open source une fois que Grok 3 sera entièrement stabilisé. Depuis son lancement, Grok a été présenté comme une IA non filtrée, prête à aborder des sujets controversés. xAI chercherait avant tout à orienter Grok vers une plus grande neutralité dans son traitement des données, sans que l’on sache vraiment ce que la startup entend par « neutralité ».