Microsoft arrête de vendre des films et des séries sur Windows et Xbox

La firme de Redmond n’en a décidément pas fini avec la restructuration de ses activités : Microsoft a en effet brusquement fermé sa boutique de films et séries TV sur les plateformes Xbox et Windows. Depuis ce vendredi 18 juillet, il n’est plus possible d’acheter de nouveaux contenus via le Microsoft Store, bien que les utilisateurs puissent encore accéder à leurs achats passés via l’application Movies & TV sur leurs appareils Xbox ou Windows. Les téléchargements restent possibles sur Windows, mais uniquement en résolution HD. Aucun remboursement ne sera proposé, sauf si les films achetés sont compatibles avec le service Movies Anywhere aux États-Unis.

Cette fermeture, redoutée depuis l’abandon de Groove Music en 2017, marque la fin d’un long cycle pour Microsoft dans le domaine du contenu vidéo. La plateforme avait débuté en 2006 avec le Zune Video Marketplace, avant d’évoluer en Xbox Video en 2012, puis en Movies & TV en 2015. Microsoft se retire désormais du marché de la vidéo à la demande, laissant la place à des poids lourds comme Amazon, Netflix ou bien encore Apple TV. Le géant américain s’engage toutefois à maintenir l’accès aux contenus achetés, sans aucune garantie toutefois sur la durée de disponibilité des serveurs.