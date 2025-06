Microsoft ajoute les jeux Steam à l’app Xbox sur Windows 11

Microsoft a commencé à tester une nouvelle bibliothèque de jeux agrégée dans son application Xbox sur Windows 11, permettant aux joueurs de voir leurs jeux Steam et Battle.net directement dans l’application. Cette fonctionnalité vise à faire de l’application Xbox un lanceur unique pour les jeux PC et sur les portables comme les ROG Xbox Ally.

Une bibliothèque centralisée pour les joueurs

La nouvelle bibliothèque unifiée, qui sera déployée cette semaine pour les membres Xbox Insiders et plus tard en 2025 pour le grand public sur l’application Xbox, regroupera automatiquement les jeux installés depuis les boutiques prises en charge. Microsoft explique : « Lorsqu’un joueur installe un jeu depuis une boutique PC compatible, il apparaîtra automatiquement dans ‘Ma bibliothèque’ de l’application Xbox, ainsi que dans la liste ‘Plus récents’ dans la barre latérale, facilitant plus que jamais la possibilité de lancer vos jeux ». D’autres boutiques PC seront ajoutées progressivement.

Pour essayer cette bibliothèque agrégée, les utilisateurs peuvent télécharger le Xbox Insider Hub sur PC et rejoindre l’aperçu pour les jeux PC. L’application permet également de gérer la visibilité des jeux en masquant les boutiques dans la section Bibliothèque et Extensions des paramètres.

Une envie de tout regrouper

Cette initiative s’inscrit dans l’ambition de Microsoft de positionner l’application Xbox comme le centre du gaming sur Windows, en concurrence avec Steam et SteamOS. En intégrant Windows et Xbox, Microsoft cherche à simplifier l’expérience des joueurs et à rivaliser avec les plateformes dominantes.

La bibliothèque unifiée de l’application Xbox marque une étape clé pour centraliser l’expérience de jeu sur PC. Avec un déploiement pour cette année, Microsoft renforce sa stratégie pour séduire les joueurs PC. Cette fonctionnalité pourrait transformer la manière dont les utilisateurs gèrent leur bibliothèque de jeux sur Windows.