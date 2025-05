Microsoft augmente les prix des Xbox Series X/S, manettes et jeux

Mauvaise nouvelle pour les joueurs : Microsoft annonce aujourd’hui une hausse des prix pour ses consoles Xbox Series X/S, ainsi que pour les jeux et les manettes. Cela concerne le monde entier.

Hausse de prix des Xbox

Voici le détail pour les hausses de prix des consoles Xbox en Europe :

Xbox Series S 512 Go : 349,99€ (299,99€ auparavant)

Xbox Series S 1 To : 399,99€ (349,99€ auparavant)

Xbox Series X édition numérique : 549,99€ (499,99€ auparavant)

Xbox Series X : 599,99€ (549,99€ auparavant)

Xbox Series X édition spéciale Galaxy Black 2 To : 699,99€ (649,99€ auparavant)

Comme nous pouvons le voir, il y a une hausse de 50 euros pour chaque modèle. C’est l’occasion de rappeler que Sony a récemment augmenté le prix de la PlayStation 5 dans quelques régions, dont l’Europe. La PS5 Digital a elle aussi ajouté 50 euros supplémentaire, avec un tarif désormais de 499,99 euros.

Pourquoi la hausse tarifaire du côté des Xbox ? Voici la défense de Microsoft :

Nous sommes conscients que ces changements représentent un défi et ils ont été effectués en tenant compte des conditions du marché et de l’augmentation des coûts de développement. Pour l’avenir, nous continuons à nous efforcer d’offrir plus de possibilités de jouer à plus de jeux sur n’importe quel écran et de garantir une valeur ajoutée aux joueurs Xbox.

Changements de tarifs pour les manettes et jeux

Outre les consoles, Microsoft augmente les prix des manettes Xbox. Voici les nouveaux tarifs :

Manette Xbox sans fil : 64,99€ (59,99€ auparavant)

Manette Xbox sans fil colorée : 69,99€ (64,99€ auparavant)

Manette Xbox sans fil édition spéciale : 79,99€ (74,99€ auparavant)

Manette Xbox édition limitée : 89,99€ (79,99€ auparavant)

Manette sans fil Xbox Elite Series 2 – Core : 149,99€ (129,99€ auparavant)

Manette sans fil Xbox Elite Series 2 – Full : 199,99€ (179,99€ auparavant)

Enfin, Microsoft annonce une hausse de prix pour les jeux. Pour le coup, il n’y a pas encore d’informations pour l’Europe. Mais aux États-Unis, le prix passera de 69,99 dollars à 79,99 dollars. Cela concernera certains titres. Étant donné que les gros jeux sont déjà à 79,99 euros, on peut imaginer que le tarif va être de 89,99 euros en Europe. Cela peut rappeler Nintendo qui va proposer ses jeux phares plus chers. Par exemple, Mario Kart World sur la Nintendo Switch 2 coûte 89,99 euros en version physique chez Nintendo. Il est toutefois possible de l’avoir moins cher chez les revendeurs, comme Amazon qui le propose à 69,90€.

La hausse de prix chez Xbox est effective dès aujourd’hui. Si vous voulez une console, jeu ou accessoire, vous pouvez rapidement vous tourner chez des revendeurs comme Amazon et la Fnac qui proposent encore les anciens tarifs. Mais cela va probablement changer d’ici quelques heures.