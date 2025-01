Microsoft et iFixit vendent des pièces de rechange officielles pour les consoles Xbox Series

Xbox vient d’annoncer de nouvelles initiatives en matière de durabilité, notamment l’élargissement de son programme de réparabilité. Les joueurs peuvent désormais acheter des pièces de rechange officielles pour les consoles Xbox Series X/S via le Microsoft Store et iFixit, y compris pour les appareils hors garantie, ce qui est un premier pas vers un système de réparation en auto-gestion. Jusqu’ici, seules les manettes Xbox bénéficiaient de ce programme de réparation à domicile. A noter que les composants sont livrés avec des des guides de réparation ainsi qu’un kit d’outils Xbox spécialisé, toujours disponible chez iFixit. En outre, à partir du 20 janvier, uBreakiFix by Asurion deviendra le premier fournisseur de services autorisé par Xbox, proposant des réparations dans près de 700 sites à travers les États-Unis. Alors certes, les Xbox Series ne se vendent pas très bien mais la console bénéficie malgré cela de fonctions innovantes et d’un aréopage de services de premier plan (Game Pass, programme de réparabilité, Xbox Cloud Gaming).

Cette initiative de Xbox s’inscrit dans une tendance de fond pour le droit à la réparation, l’objectif globale étant de réduire les déchets en prolongeant la durée de vie des appareils. Xbox a également éliminé les plastiques à usage unique dans l’emballage des Series X/S, optant pour des matériaux à base de papier et de fibres. Par ailleurs, Microsoft a récemment amélioré l’efficacité énergétique de la Xbox Series S, réduisant en moyenne de 10 % la consommation d’énergie des applications multimédia. Pour couronner le tout, les studios de jeux Xbox utilisent également l’Xbox Sustainability Toolkit afin de créer des jeux plus économes en énergie. Ne reste plus qu’à convaincre les gamers que les Xbox Series sont une plateforme de choix pour y jouer.