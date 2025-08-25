Vulcan 3 : cette main robotique ambidextre est capable de reproduire l’alphabet de la langue des signes

Le groupe de chercheurs derrière Vulcan V3 vient de dévoiler une avancée technologique majeure dans le domaine de la robotique : la première main humanoïde ambidextre capable de reproduire l’intégralité de l’alphabet de la langue des signes américaine (ASL) ! Grâce à une conception biomécanique sophistiquée et une précision inédite dans ses articulations, Vulcan V3 peut exécuter chaque signe avec fluidité, ouvrant la voie à de nouvelles applications en matière d’accessibilité, de communication et d’assistance aux personnes sourdes ou malentendantes. Cette innovation illustre le potentiel croissant de la robotique à dépasser le simple cadre industriel pour s’imposer dans des usages sociaux et inclusifs.

Au-delà de ses capacités techniques, Vulcan V3 symbolise un tournant dans l’intégration de l’intelligence artificielle et de la robotique au service de la communication humaine. Son design ambidextre, permettant une exécution des signes aussi bien avec la main gauche qu’avec la droite, le rend encore plus polyvalent et adaptable. Si le dispositif reste pour l’instant un prototype, ses concepteurs espèrent qu’il pourra être utilisé dans des contextes éducatifs, médicaux et interactifs, en facilitant les échanges entre communautés entendantes et sourdes.