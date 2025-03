Nvidia a annoncé la disponibilité de GR00T N1, un modèle fondateur open source et pré-entraîné, conçu pour accélérer le développement et les capacités des robots humanoïdes. Lors de sa keynote à la conférence GTC 2025, Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, a déclaré : « L’ère de la robotique généraliste est arrivée ».

Une démonstration convaincante

Lors de sa présentation, Jensen Huang a montré le robot humanoïde NEO Gamma de 1X Technologies effectuant des tâches de rangement autonomes grâce à une politique post-entraînée basée sur le modèle GR00T N1. Bernt Børnich, PDG de 1X Technologies, a souligné : « L’avenir des robots humanoïdes repose sur l’adaptabilité et l’apprentissage. Bien que nous développions nos propres modèles, GR00T N1 de Nvidia apporte une amélioration significative au raisonnement et aux compétences des robots. Avec un minimum de données post-entraînement, nous avons entièrement déployé NEO Gamma, avançant ainsi notre mission de créer des robots qui ne sont pas seulement des outils, mais des compagnons capables d’assister les humains de manière significative ».

Parmi les autres entreprises ayant eu un accès anticipé à GR00T N1 figurent Boston Dynamics (créateur d’Atlas), Agility Robotics, Mentee Robotics et Neura Robotics.

Une architecture inspirée de la cognition humaine

Annoncé il y a un an sous le nom de Project GR00T, le modèle GR00T N1 repose sur une architecture à double système inspirée de la cognition humaine. Le Système 1, décrit comme un modèle d’action à pensée rapide, fonctionne de manière similaire aux réflexes et à l’intuition humains. Il a été entraîné sur des données issues de démonstrations humaines et de données synthétiques générées par la plateforme Omniverse de Nvidia.

Le Système 2, quant à lui, est alimenté par un modèle de langage visuel et représente une pensée lente. Il raisonne sur son environnement et les instructions reçues pour planifier des actions. Ces plans sont ensuite transmis au Système 1, qui les traduit en mouvements robotiques précis et continus, incluant la saisie d’objets, leur déplacement avec un ou deux bras, ainsi que des tâches complexes en plusieurs étapes.

Bien que GR00T N1 soit pré-entraîné avec des compétences généralisées pour robots humanoïdes, les développeurs peuvent personnaliser son comportement en fonction de besoins spécifiques grâce à un post-entraînement basé sur des démonstrations humaines ou des simulations.

Nvidia a rendu les données d’entraînement et les scénarios d’évaluation de GR00T N1 disponibles en open source via Hugging Face et GitHub, offrant ainsi aux développeurs les outils nécessaires pour repousser les limites de la robotique humanoïde.