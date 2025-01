Robotique : Boston Dynamics et Ghost Robotics enterrent leur différend judiciaire

Boston Dynamics (qui apparient désormais à Hyundai) et Ghost Robotics ont mis fin à un litige de deux ans et demi concernant un unique brevet, clôturant ainsi une bataille juridique basée l’allégation d’une violation de brevet supposée de la part de Boston Dynamics, brevet lié aux robots équipés de « pattes ». Le règlement du différend a été annoncé via un communiqué conjoint, les deux entreprises exprimant leur optimisme quant à d’éventuelles collaborations futures pour faire progresser la robotique, sans confirmer toutefois un accord de brevet croisé. « Nous sommes heureux de résoudre ce différend dans des termes mutuellement avantageux », a déclaré Jason Fiorillo, le directeur juridique de Boston Dynamics. « Nous sommes impatients de collaborer sur des sujets d’intérêt commun où nos deux entreprises pourraient travailler ensemble à l’avenir, afin de faire progresser l’état de la robotique aux États-Unis et dans le monde entier. »

Le litige avait pris une tournure particulière sachant que Ghost Robotics est spécialisé dans les systèmes d’armement montés sur des robots de type Spot, une évolution du secteur condamnée publiquement par Boston Dynamics et d’autres entreprises de robotique. La controverse avait démarré suite à la publication d’images montrant un chien-robot produit par Ghost Robotics et équipé d’un fusil autonome. Pour rappel, bien que Boston Dynamics ait longtemps intéressé l’armée américaine, ses premiers robots étaient avant tout conçus pour le transport, et non pour les opérations militaires.