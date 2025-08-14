ChatGPT s’intègre à Gmail, le calendrier, Dropbox, Microsoft Teams et plus

OpenAI enrichit ChatGPT avec de nouveaux connecteurs, permettant aux utilisateurs d’accéder directement aux données de leurs services préférés, comme Gmail, Google Agenda et Google Contacts. Annoncée cette semaine, cette mise à jour, intégrée à GPT-5, vise à optimiser les recherches, la productivité et la personnalisation des réponses.

Des connecteurs pour une productivité accrue

Les connecteurs de ChatGPT permettent de lier des applications tierces pour extraire des informations en temps réel, facilitant ainsi des tâches comme la recherche, la synthèse de documents ou la planification. Cette semaine, OpenAI a élargi son catalogue avec :

Pour les abonnés Plus : Box, Canva, Dropbox, Gmail, Google Agenda, Google Contacts, HubSpot, Notion, Microsoft SharePoint et Microsoft Teams.

Box, Canva, Dropbox, Gmail, Google Agenda, Google Contacts, HubSpot, Notion, Microsoft SharePoint et Microsoft Teams. Pour les abonnés Pro : Microsoft Teams et GitHub, en plus des connecteurs pour les abonnés Plus.

Ces outils permettent des recherches rapides dans les conversations ou des analyses approfondies avec citations renvoyant aux sources originales. Par exemple, un utilisateur peut demander à ChatGPT de résumer des documents stockés sur Dropbox ou de vérifier des informations dans un projet GitHub, directement depuis l’interface de discussion. Les connecteurs synchronisés, comme Google Drive, indexent les données à l’avance pour des réponses plus rapides.

Il suffit se faire un tour dans les paramètres de ChatGPT puis se rendre dans la section des connecteurs pour activer la synchronisation avec les services.

GPT-5 : un modèle plus puissant pour les entreprises

En parallèle, OpenAI a déployé GPT-5 comme modèle par défaut pour les abonnements Team, Enterprise et Edu, après son lancement pour les utilisateurs Plus et Pro. Selon OpenAI, GPT-5 excelle en écriture, recherche, analyse, codage et résolution de problèmes, surpassant ses prédécesseurs. Les utilisateurs professionnels bénéficient également des nouveaux connecteurs, renforçant l’intégration de ChatGPT dans les flux de travail. Par exemple, un manager peut demander à ChatGPT de croiser des données de Microsoft Teams et de Google Agenda pour organiser une réunion, optimisant ainsi la gestion d’équipe.