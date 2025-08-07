TENDANCES
GPT-5 est disponible sur ChatGPT avec beaucoup d'améliorations
Internet

GPT-5 est disponible sur ChatGPT avec beaucoup d’améliorations

7 Août. 2025 • 19:50
0

OpenAI annonce aujourd’hui GPT-5, son nouveau modèle de langage (LLM) pour l’intelligence artificielle qui alimente ChatGPT. Cette nouvelle version marque l’avènement d’une IA « unifiée » combinant les capacités de raisonnement des modèles GPT-o avec la rapidité de réponse caractéristique des autres variantes.

GPT-5 OpenAI ChatGPT

Une approche unifiée pour GPT-5

GPT-5 représente un saut qualitatif majeur dans l’architecture des modèles d’IA selon les dires d’OpenAI. Contrairement à ses prédécesseurs, ce LLM intègre nativement différents modes de fonctionnement selon les besoins de l’utilisateur. Cette polyvalence transforme ChatGPT d’un simple chatbot en véritable assistant capable d’accomplir des tâches complexes.

Les capacités du nouveau modèle s’étendent désormais à la génération d’applications logicielles complètes, à la navigation dans les calendriers ou encore à la création de synthèses de recherche détaillées. Cette évolution témoigne des ambitions d’OpenAI de développer des systèmes d’IA agissant davantage comme des agents autonomes que comme de simples outils conversationnels.

L’une des nouveautés les plus intéressantes de GPT-5 réside dans son système de routage en temps réel. Fini le temps où les utilisateurs devaient choisir manuellement les niveaux appropriés : le modèle détermine automatiquement la meilleure approche pour chaque requête.

Cette intelligence adaptative décide de répondre rapidement aux questions simples ou de prendre le temps nécessaire pour réfléchir aux problèmes complexes. Cette automatisation représente un pas significatif vers une expérience utilisateur plus intuitive.

Gratuit pour tous dès aujourd’hui

Sam Altman, patron d’OpenAI, n’hésite pas à qualifier GPT-5 de « meilleur modèle au monde ». Plus ambitieux encore, il présente cette innovation comme une « étape significative » vers le développement d’une intelligence artificielle générale (AGI) capable de surpasser les humains dans la plupart des tâches économiquement valorisées.

Cette déclaration marque un tournant dans la communication d’OpenAI, qui assume désormais pleinement ses objectifs à long terme. Le passage d’une IA spécialisée à une intelligence généraliste devient progressivement tangible.

GPT-5 Code Developpement

Dans une décision stratégique majeure, OpenAI rend GPT-5 accessible gratuitement à tous les utilisateurs de ChatGPT dès aujourd’hui. Cette démocratisation constitue une première pour un modèle de raisonnement avancé, traditionnellement réservé aux abonnements payants.

Cependant, les utilisateurs gratuits feront face à des limitations non divulguées. Une fois le quota atteint, le système bascule automatiquement vers GPT-5-mini, qui se veut moins performant. Cette stratégie freemium préserve l’équilibre entre accessibilité et viabilité économique.

Des performances de pointe variables

Les benchmarks révèlent des performances globalement excellentes mais hétérogènes selon les domaines. Sur SWE-bench Verified, test de programmation réelle basé sur GitHub, GPT-5 obtient 74,9 % de réussite dès la première tentative. Ce score dépasse légèrement Claude Opus 4.1 d’Anthropic (74,5 %) et surclasse nettement Gemini 2.5 Pro de Google (59,6 %).

Sam Altman souligne particulièrement l’excellence du modèle en « vibe coding », cette capacité à générer des applications logicielles complètes sur demande. Cette spécialisation pourrait transformer radicalement le développement logiciel traditionnel.

L’évaluation sur Humanity’s Last Exam, test pluridisciplinaire particulièrement exigeant, révèle des performances plus nuancées. GPT-5-pro obtient 42 % en utilisant des outils, légèrement en retrait par rapport aux 44,4 % de Grok 4 Heavy.

GPT-5 Benchmark Humanity Last Exam

En revanche, sur GPQA Diamond, évaluation de niveau doctorat en sciences, GPT-5 pro excelle avec 89,4 % de réussite, surpassant Claude Opus 4.1 (80,9 %) et Grok 4 Heavy (88,9 %). Ces résultats illustrent la spécialisation progressive des modèles selon leurs domaines de prédilection.

Les hallucinations sont en baisse

GPT-5 marque un progrès spectaculaire en matière de précision médicale. Sur HealthBench Hard Hallucinations, le modèle ne présente que 1,6 % d’hallucinations, performance remarquable comparée aux 12,9 % de GPT-4o et 15,8 % de GPT-o3.

Cette amélioration répond à un enjeu sociétal majeur : des millions de personnes utilisent désormais l’IA pour des conseils de santé. OpenAI a renforcé la capacité du modèle à signaler les préoccupations sanitaires potentielles et à aider les utilisateurs à interpréter les résultats médicaux.

GPT-5 apporte une solution à l’un des défis majeurs de l’IA : les hallucinations. Avec seulement 4,8 % de réponses incorrectes, le nouveau modèle surpasse largement GPT-o3 (22 %) et GPT-4o (20,6 %). Cette amélioration résout un problème qui s’aggravait paradoxalement avec les modèles de raisonnement précédents. Cette fiabilité ouvre de nouvelles perspectives d’adoption dans des domaines critiques où la précision demeure essentielle.

Des capacités d’agent encore perfectibles

Les tests d’aptitudes agentiques révèlent des performances mitigées. Sur Tau-bench, simulant des tâches en ligne réelles, GPT-5 obtient 63,5 % sur la navigation de sites de compagnies aériennes (contre 64,8 % pour GPT-o3) et 81,1 % sur les sites de commerce en ligne (contre 82,4 % pour Claude Opus 4.1).

Ces résultats suggèrent que la transformation vers des agents autonomes reste un chantier en cours, malgré les avancées significatives réalisées.

Pour les développeurs, OpenAI propose trois déclinaisons via son API : GPT-5, GPT-5-mini et GPT-5-nano, chacune à des tarifs différents. Cette segmentation permet d’adapter l’utilisation selon les besoins et budgets spécifiques, favorisant une adoption large auprès de la communauté développeur.













