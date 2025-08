Claude Opus 4.1 : Anthropic lance son nouveau modèle d’IA avant d’autres nouveautés

Anthropic dévoile Claude Opus 4.1, une version de son modèle pour l’intelligence artificielle. Cette mise à jour se concentre sur l’optimisation des tâches autonomes, le développement logiciel et les capacités de raisonnement.

Des performances renforcées en programmation

Claude Opus 4.1 affiche désormais une précision de 74,5 % en ingénierie logicielle, contre 62,3 % pour Claude Sonnet 3.7 et 72,5 % pour la version précédente Opus 4. Anthropic souligne que cette nouvelle itération excelle particulièrement dans les compétences de recherche approfondie et d’analyse de données, notamment en matière de suivi des détails et de recherche autonome.

Les benchmarks révèlent des améliorations sur plusieurs aspects techniques. En programmation terminale autonome, Claude Opus 4.1 obtient un score de 43,3 %, en hausse par rapport aux 39,2 % d’Opus 4. Sur l’évaluation AIME 2025, ce modèle actualisé atteint 78 %, dépassant les 75,5 % de son prédécesseur.

Anthropic présente Claude Opus 4.1 comme un remplacement direct d’Opus 4, offrant des performances et une précision supérieures pour les tâches de programmation réelles et les opérations autonomes. Le modèle traite les problèmes complexes à plusieurs étapes avec plus de rigueur et d’attention aux détails.

Une tarification inchangée

Les développeurs peuvent désormais accéder à Opus 4.1 au même tarif via l’abonnement payant de Claude et dans Claude Code. Cette nouvelle version est également accessible via l’API développeur d’Anthropic, Amazon Bedrock et Vertex AI de Google Cloud. L’entreprise recommande à tous les utilisateurs de migrer vers Opus 4.1 pour bénéficier de meilleures performances sans surcoût.

Néanmoins, les améliorations apportées par Claude Opus 4.1 restent modestes. Anthropic a également annoncé son intention de publier des améliorations substantiellement plus importantes pour ses modèles d’IA dans les semaines à venir.