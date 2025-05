Claude : Anthropic lance un mode vocal pour son IA

Comme annoncé il y a quelques semaines, Anthropic a commencé à déployer un nouveau « mode vocal » pour ses applications du chatbot Claude, actuellement en version bêta et disponible en anglais dans un premier temps. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de tenir de véritables conversations orales avec Claude via l’application mobile, offrant ainsi une méthode d’interaction mains libres idéale pour le multitâche. « Motorisé » par défaut par le modèle Claude Sonnet 4, ce mode vocal affiche les points clés à l’écran pendant la conversation, propose une transcription en temps réel, et dispose de cinq voix distinctes. Les utilisateurs peuvent aussi passer facilement du texte à la voix et accéder à un résumé après chaque échange, et il est à noter que les conversations vocales sont décomptées du quota d’utilisation habituel.

We’re rolling out voice mode in beta on mobile. Try starting a voice conversation and asking Claude to summarize your calendar or search your docs. pic.twitter.com/xVo5VHiCEb — Anthropic (@AnthropicAI) May 27, 2025

Ce mode vocal place Anthropic au même niveau que d’autres grands acteurs de l’IA comme OpenAI (avec le chat vocal de ChatGPT) ou Google (avec Gemini Live), et ce malgré quelques limites. Seuls les abonnés payants peuvent accéder aux fonctionnalités avancées, comme l’intégration avec Google Workspace (Calendrier et Gmail), tandis que l’accès à Google Docs est réservé aux utilisateurs des offres entreprise. Le développement de ce mode vocal avait été évoqué dès le mois de mars par Mike Krieger, directeur produit chez Anthropic, ce dernier ayant mentionné des discussions avec Amazon et la startup spécialisée ElevenLabs.