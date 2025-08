L’Attaque de la Femme de 50 Pieds : Margot Robbie pourrait interpréter la géante dans le remake du film culte de 1958

Warner Bros. semble vraiment prêt à relancer un classique de la science-fiction des années 1950 avec un duo de choc : Margot Robbie pourrait ainsi devenir la nouvelle “femme de 15 mètres” dans le remake de L’Attaque de la femme de 50 pieds dirigé par Tim Burton. Si l’on en croit les bonnes sources de Variety, l’actrice de Barbie est actuellement en pourparlers pour incarner cette héritière trahie qui, après une rencontre extraterrestre, devient géante et cherche à se venger de son mari infidèle. Si l’actrice accepte le rôle, cette dernière coproduira également le film via sa société LuckyChap (une boite de production déjà impliquée dans plusieurs succès récents, à l’instar notamment de Barbie).

Ce projet marquerait une nouvelle collaboration entre Warner Bros., Robbie et Burton, après les succès de de Barbie (1,4 milliard de dollars au box-office) et de Beetlejuice Beetlejuice (452 millions au BO) en 2023 et 2024. Le film original de 1958, réalisé par Nathan Hertz, est devenu culte au fil du temps, bien qu’un seul remake ait vu le jour en 1993 sous la forme d’eun téléfilm avec Daryl Hannah en vedette (la sirène de Splash). Depuis ce film, le concept de la « femme géante » a largement inspiré la culture pop, de Beyoncé à DreamWorks (Monsters vs. Aliens par exemple).