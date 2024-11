Game of Thrones : Warner Bros. envisagerait une adaptation en long métrage

L’univers de Game of Thrones, issu de l’imagination fertile de George R.R. Martin, continue de prospérer dans la culture pop malgré la fin de la série en 2019. La préquelle de HBO, House of the Dragon, connait elle aussi un grand succès, une troisième saison étant en cours sans oublier une autre série dérivée, A Knight of the Seven Kingdoms, qui devrait être diffusée en 2025. Alors que les fans attendent toujours le prochain livre de Martin, The Winds of Winter, de nouvelles rumeurs jettent un énorme pavé dans la mare : Warner Bros. envisagerait un long métrage Game of Thrones, qui pourrait amener Westeros dans les salles obscures de ciné.

Si l’on en croit le site Hollywood Reporter, Warner Bros., maison mère de HBO, serait dans les toutes premières étapes du développement d’un film dans l’univers de Game of Thrones, aucun réalisateur, casting ou scénariste n’ayant encore été rattaché au projet. Ce choix d’adaptation est raccord avec la stratégie de Warner Bros.’ consistant à intégrer ses principales franchises sur tous les supports médias, télévision ou cinéma (voire jeu vidéo). A l’instar de ce qui a déjà été fait avec Le Seigneur des anneaux et Batman, Warner Bros. souhaite ainsi capitaliser sur la vaste base de fans de Game of Thrones, avec l’espoir de réitérer les succès en salles d’autres grosses franchises de fantasy et de S.F comme Dune ou Le Seigneur des Anneaux.