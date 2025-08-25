Meta s’associe à Midjourney pour les images et vidéos par IA

Meta intensifie ses efforts dans l’intelligence artificielle en s’associant à Midjourney, un acteur majeur dans la génération d’images et de vidéos par IA. Cette collaboration, annoncée par Alexandr Wang, le nouveau directeur de l’IA chez Meta, vise à intégrer la technologie esthétique de Midjourney dans les produits et modèles de l’entreprise.

Une collaboration technique ambitieuse

Meta ne se contente pas d’utiliser les outils existants de Midjourney. Selon Alexandr Wang, cette alliance repose sur une « collaboration technique entre nos équipes de recherche ». Ce partenariat va donc au-delà d’une simple licence. Il s’agit d’explorer de nouvelles façons d’améliorer les capacités créatives des produits de Meta, notamment pour rivaliser avec des concurrents comme Sora d’OpenAI ou Veo de Google.

Midjourney, reconnu pour ses outils de génération d’images et de vidéos, a récemment lancé son modèle V7, qu’il décrit comme entièrement nouveau et plus performant dans le traitement des instructions textuelles. Par ailleurs, son modèle vidéo V1 permet de transformer des images en courtes animations. Ces avancées pourraient enrichir les fonctionnalités des services de Meta, comme l’application Meta AI et son flux social.

Un partenariat pour des contenus plus attrayants

Meta cherche à renforcer l’attrait visuel de ses plateformes. Avec l’expertise de Midjourney, l’entreprise pourrait proposer des outils de création de photos et de vidéos plus performants pour ses utilisateurs. « Nous sommes incroyablement impressionnés par Midjourney », déclare Alexandr Wang. « Ils ont accompli de véritables prouesses techniques et esthétiques, et nous sommes ravis de travailler plus étroitement avec eux ». Bien que les détails du projet restent flous, les deux entreprises promettent d’en révéler davantage prochainement.

Midjourney, de son côté, conserve son indépendance. David Holz, patron et fondateur, souligne que l’entreprise reste « un laboratoire de recherche indépendant, soutenu par la communauté » et sans investisseurs extérieurs.

Meta accélère dans la course à l’IA

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large de Meta pour rattraper son retard dans la course à l’IA. Mark Zuckerberg investit massivement dans ce domaine, notamment en recrutant des experts de renom. Alexandr Wang, par exemple, a rejoint Meta après l’acquisition de 49 % de Scale AI, sa précédente entreprise, pour 14,3 milliards de dollars. Cette collaboration avec Midjourney pourrait permettre à Meta de se démarquer dans un secteur dominé par des géants comme OpenAI et Google.