Sora, l’IA d’OpenAI qui génère des vidéos, est disponible en France

OpenAI annonce que Sora est désormais disponible en Europe, que ce soit en France, dans les autres pays de l’Union européenne, en Suisse ou au Royaume-Uni. Cela intervient après le lancement aux États-Unis et ailleurs en décembre 2024.

Lancement de l’IA Sora en Europe

Les fonctionnalités de Sora en France et dans le reste de l’Europe sont identiques à celles des autres pays. Vous pouvez faire une requête et l’IA va générer une vidéo en se rapprochant de ce que vous avez écrit. Il est ensuite possible d’affiner à l’aide de nouveaux textes grâce à l’outil « Remix ». De plus, l’IA permet de convertir des photos en vidéos et de créer des storyboards, un enchaînement cohérent de scènes générées à partir de plusieurs prompts.

Des crédits Sora sont nécessaires pour la génération de vidéos, les coûts dépendant de la résolution et de la durée. Les vidéos 480p coûtent 20-150 crédits, les vidéos 720p coûtent 30-540 crédits, et les vidéos 1080p coûtent 100-2 000 crédits. Les vidéos détendues, disponibles uniquement pour les utilisateurs Pro, n’utilisent pas de crédits.

Sora has arrived in the EU and the UK. pic.twitter.com/vk4QynY1N8 — OpenAI (@OpenAI) February 28, 2025

Les abonnements ChatGPT Plus comprennent 1 000 crédits pour un maximum de 50 vidéos prioritaires en 720p et d’une durée de 5 secondes, tandis que les abonnements Pro comprennent 10 000 crédits pour un maximum de 500 vidéos prioritaires en 1080p et d’une durée de 20 secondes, avec un nombre illimité de vidéos détendues et sans filigrane. Les crédits sont réinitialisés chaque mois à minuit, ne sont pas reportés et expirent à la fin de chaque cycle de facturation.

Si vous avez l’abonnement ChatGPT Pro ou Plus, vous pouvez utiliser dès maintenant Sora en vous rendant sur sora.com. Il n’existe pas une formule pour les utilisateurs gratuits.