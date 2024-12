Sora d’OpenAI : l’IA est indisponible en France à cause de la régulation européenne

Sora, l’IA d’OpenAI qui génère des vidéos à partir de textes, est désormais disponible… sauf en France et dans le reste des pays de l’Union européenne. Sam Altman, le patron d’OpenAI, justifie cette absence sur le Vieux Continent.

Une personne a interpelé Sam Altman pour que Sora soit disponible en Europe. Le dirigeant indique :

we want to!

we want to offer our products in europe, and believe a strong europe is important to the world.

we also have to comply with regulation.

i would generally expect us for new products to have delayed launches in europe, and that there may be some we just can't offer.

