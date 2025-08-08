TENDANCES
Sony assure que ses smartphones Xperia restent « très importants »
Actualité Mobiles et Tablettes

Sony assure que ses smartphones Xperia restent « très importants »

8 Août. 2025 • 20:34
0

Malgré une part de marché réduite, Sony persiste à défendre sa gamme de smartphones Xperia, qualifiée de « très importante » pour l’entreprise. Alors que les rumeurs évoquent un recul en Europe, la marque japonaise maintient son engagement envers ce secteur.

Sony Xperia 1 VII

Xperia, un pilier pour Sony

Lors de la récente présentation des résultats financiers, Lin Tao, directeur financier de Sony, a réaffirmé l’importance des Xperia. « La technologie de communication est une technologie clé que Sony cultive depuis longtemps. Nous voulons continuer à valoriser notre activité smartphone », a-t-il déclaré, comme le rapporte CNET. Il a toutefois nuancé en précisant que cette technologie s’étend à d’autres domaines que les smartphones. Cette prise de position intervient alors que Sony a perdu du terrain au Japon, s’est largement retiré du marché américain et a cessé de fabriquer ses propres appareils plus tôt cette année.

Les Xperia ne représentent qu’une infime partie du marché mondial des smartphones et la marque semble en perte de vitesse. Des rumeurs récentes suggèrent que Sony pourrait réduire ses efforts de commercialisation en Europe. Malgré ces défis, l’entreprise insiste sur son intention de « continuer à nourrir » la gamme Xperia. Cette volonté s’inscrit dans une stratégie de long terme, même si les ventes peinent à décoller face à des géants comme Apple et Samsung.

Sony mise sur ses atouts technologiques pour maintenir les Xperia dans la course. Bien que la marque ait délégué la production de ses appareils, elle continue d’investir dans les technologies de communication, un domaine où elle excelle. Alors que l’avenir des Xperia reste incertain, Sony semble déterminé à préserver cette branche, en l’intégrant à une vision plus large de son écosystème technologique.

