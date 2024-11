OpenAI suspend Sora, son IA générant des vidéos, après une fuite

Sora, l’intelligence artificielle d’OpenAI qui peut générer des vidéos à la demande, a fait l’objet d’une fuite. Des artistes ayant participé à un programme d’accès anticipé ont décidé de rendre public l’outil, en protestation contre ce qu’ils considèrent comme une exploitation injuste de leur travail.

Un leak important pour Sora

Un groupe de testeurs de Sora a révélé l’interface de l’outil sur Hugging Face, un site de partage de modèles d’IA. Ils ont expliqué que l’accès au modèle leur permettait de générer des vidéos d’IA similaires à celles montrées dans les démos d’OpenAI avant que l’entreprise n’intervienne pour suspendre l’accès. Ces artistes ont écrit une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent ce qu’ils appellent un « art washing », où les créateurs sont utilisés comme des « cobayes » pour tester le produit sans rémunération, tout en donnant une crédibilité artistique au modèle pour promouvoir l’entreprise.

Les testeurs affirment que, bien que l’outil puisse être utile pour les artistes, le programme d’accès anticipé a été conçu de manière à exploiter leur travail sans compensation. Ils critiquent également les exigences strictes de validation des contenus générés par Sora, qui doivent être approuvés par l’équipe d’OpenAI avant toute publication. Selon eux, OpenAI utilise les créateurs pour enrichir son outil sans les récompenser à hauteur de leur contribution.

Leaked OpenAI SORA is f*cking good 🤯 pic.twitter.com/jnKcWOOrfr — Haider. (@slow_developer) November 26, 2024

La défense d’OpenAI

En réponse, OpenAI a assuré que la participation au programme était volontaire et que les artistes n’étaient pas obligés de fournir des retours. L’entreprise a aussi souligné que le modèle Sora était encore en phase de recherche et qu’elle travaillait à en faire un outil à la fois utile et sûr.

Un porte-parole d’OpenAI a déclaré à The Verge :

Sora est encore en phase de recherche et nous travaillons à équilibrer la créativité avec des mesures de sécurité robustes pour une utilisation plus large. Des centaines d’artistes participant à notre version alpha ont façonné le développement de Sora, aidant à prioriser les nouvelles fonctionnalités et les mesures de protection. La participation est volontaire, sans obligation de fournir des commentaires ou d’utiliser l’outil. Nous avons été ravis d’offrir à ces artistes un accès gratuit et nous continuerons à les soutenir par le biais de bourses, d’événements et d’autres programmes. Nous pensons que l’IA peut être un outil créatif puissant et nous nous engageons à rendre Sora à la fois utile et sûr.

Alors que certains estiment que Sora pourrait révolutionner le domaine de la création artistique, cette fuite met en lumière un malaise plus profond autour de l’éthique de l’utilisation des artistes par les grandes entreprises technologiques. Les tensions risquent de persister tant qu’OpenAI n’apportera pas plus de transparence et de soutien à la communauté artistique.