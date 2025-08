Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en août 2025 (dont Assassin’s Creed Mirage)

Microsoft vient de présenter les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en août 2025. On retrouve huit titres cette fois-ci, soit un de moins que le mois dernier.

Aujourd’hui

Rain World (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard] : incarnez un slugcat nomade, à la fois prédateur et proie dans un écosystème en ruine. Armez-vous de votre lance et aventurez-vous dans les terres désolées industrielles pour chasser de quoi survivre… mais restez sur vos gardes : d’autres créatures, plus grandes, ont exactement le même objectif.

6 août

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox Series X|S) [Game Pass Standard] : c’est un RPG narratif porté par un système de dés, dans un univers de science-fiction humain et émouvant. Vous incarnez un androïde en fuite, dont le corps est défaillant, la tête mise à prix et la mémoire effacée. Procurez-vous un vaisseau, recrutez un équipage et acceptez des contrats tout en explorant la Ceinture de Starward.

Lonely Mountains: Snow Riders (Xbox Series X|S) [Game Pass Standard] : chute après chute, domptez la montagne dans cette suite enneigée de Lonely Mountains: Downhill. Désormais jouable jusqu’à 8 en multijoueur multiplateforme : descendez les pistes en groupe avec un nombre limité de points de passage partagés ou tentez le tout pour le tout dans une descente effrénée jusqu’à la base.

MechWarrior 5: Clans (Xbox Series X|S) [Game Pass Standard] : incarnez de jeunes pilotes du clan Smoke Jaguar pendant l’invasion des Clans dans l’Inner Sphere. Prenez la tête d’une escouade de cinq BattleMechs dans une campagne riche, au gameplay immersif et aux combats tactiques exigeants. Grâce à des BattleMechs entièrement personnalisables équipés de technologies avancées, explorez une multitude d’options stratégiques.

Orcs Must Die! Deathtrap (Xbox Series X|S) [Game Pass Standard] : un jeu explosif mêlant tir à la troisième personne et pièges défensifs. Faites évoluer votre War Mage tueur d’orcs à travers des choix rogue-lite, et anéantissez, découpez, et carbonisez des hordes d’ennemis (jusqu’à quatre joueurs en coopération).

7 août

Assassin’s Creed Mirage (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : découvrez l’histoire de Basim, un voleur de rue rusé en quête de vérité et de justice dans les rues animées du Bagdad du IXe siècle. À travers une organisation ancienne et mystérieuse, connue sous le nom de Ceux-qu’on-ne-voit-pas, il deviendra un Maître Assassin redoutable et changera son destin de façon inimaginable.

12 août

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard] : un jeu de tir coopératif à la troisième personne, situé dans l’univers emblématique de Alien. Formez une escouade de marines aguerris pour affronter une menace Xénomorphe en constante évolution.

14 août

9 Kings (Game Preview) (PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un roguelike de stratégie effréné dans lequel vous bâtissez un royaume et menez des batailles titanesques contre de puissants rois rivaux. Créez des combinaisons délirantes parmi des milliers de possibilités pour devenir le Roi des Rois.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 août 2025